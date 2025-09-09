Новини
Спорт »
Световен футбол »
Норвегия помете Молдова

Норвегия помете Молдова

9 Септември, 2025 23:37 537 1

  • норвегия молдова-
  • футбол-
  • квалификация-
  • резултат -
  • холанд -
  • световно първенство -
  • разгром

Ерлинг Холанд реализира цели пет попадения

Норвегия помете Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Улевол" в Осло, националният отбор на Норвегия буквално помете Молдова с впечатляващ резултат 11:1 в квалификационен мач от група "I" за Световното първенство.

Звездата на вечерта безспорно бе Ерлинг Холанд, който демонстрира невероятна форма и реализира цели пет попадения. Към головата фиеста се присъединиха още Феликс Мюре, Мартин Йодегор, а Тило Осгор се разписа цели четири пъти, превръщайки се в истински кошмар за защитата на гостите. За съжаление на молдовците, в 75-ата минута Лео Йостигор си отбеляза автогол, което допълнително утежни положението на тима.

След този категоричен успех, норвежкият състав оглавява класирането в групата с максимален актив от 15 точки, докато Молдова остава на дъното без спечелена точка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирачи кебици

    0 0 Отговор
    Като гледам резултатите, май в Бг пак излязохме най-умните, сменихме треньора в най-неподходящото време.

    00:11 10.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ