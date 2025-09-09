Норвегия помете Молдова

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Улевол" в Осло, националният отбор на Норвегия буквално помете Молдова с впечатляващ резултат 11:1 в квалификационен мач от група "I" за Световното първенство.

Звездата на вечерта безспорно бе Ерлинг Холанд, който демонстрира невероятна форма и реализира цели пет попадения. Към головата фиеста се присъединиха още Феликс Мюре, Мартин Йодегор, а Тило Осгор се разписа цели четири пъти, превръщайки се в истински кошмар за защитата на гостите. За съжаление на молдовците, в 75-ата минута Лео Йостигор си отбеляза автогол, което допълнително утежни положението на тима.

След този категоричен успех, норвежкият състав оглавява класирането в групата с максимален актив от 15 точки, докато Молдова остава на дъното без спечелена точка.