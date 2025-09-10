Баскетболна легенда пуска свой бранд канабис

Легендарният баскетболист Кармело Антъни, познат на феновете като един от най-ярките таланти в историята на НБА, направи поредната си крачка извън спортната сцена. След като окачи кецовете през 2022 година, бившата звезда на Денвър Нъгетс, Ню Йорк Никс и още няколко елитни отбора, се впусна в ново амплоа – собствена марка канабис, носеща името "Stay Melo".

Със завидна кариера, белязана от 10 участия в Мача на звездите и място сред най-великите 75 играчи на всички времена, Антъни не спира да изненадва почитателите си. През годините той се превърна в символ на упоритост и вдъхновение, а сега насочва енергията си към бързоразвиващия се пазар на легален канабис в САЩ.

"Stay Melo" вече се предлага в специализирани магазини в щатите, където употребата на марихуана е разрешена. Новият бранд обещава качество и стил, характерни за всичко, с което се захваща Антъни. Името на марката не е случайно – то отразява философията на баскетболната икона за спокойствие, баланс и позитивна нагласа към живота.

Освен с впечатляващите си спортни постижения, включително три олимпийски златни медала с националния отбор на САЩ и скорошното си влизане в Международната зала на славата, Кармело Антъни се утвърждава и като успешен предприемач. След края на активната си кариера той стартира и собствен подкаст, а сега разширява портфолиото си с иновативен продукт, който вече привлича вниманието на пазара.

С този ход Антъни се присъединява към нарастващия брой известни личности, които инвестират в легалната канабис индустрия, превръщайки се в пример за новаторство и адаптивност.