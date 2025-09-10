Тиери Анри: Всички знаем кой ще бъде следващият селекционер на Франция

Футболната общественост във Франция е в очакване на голяма промяна начело на националния отбор, а името на Зинедин Зидан все по-често се спряга като сигурен наследник на Дидие Дешан. Легендарният нападател Тиери Анри, който в момента е анализатор в американската телевизия CBS, даде ясно да се разбере, че според него изборът вече е направен.

В ефира на CBS Анри бе попитан дали самият той има амбиции да поеме „петлите“ след Дешан. С усмивка и типичната си откровеност, бившият голмайстор на Арсенал отговори: „Честно казано, всички знаем кой ще бъде следващият селекционер. Вие го знаете, аз го знам. Пожелавам му само успехи.“ С тези думи Анри индиректно потвърди ширещите се слухове за завръщането на Зидан на треньорската сцена.

Медиите във Франция, включително авторитетният „Екип“, съобщават за силна подкрепа в редиците на Френската футболна федерация за кандидатурата на Зидан. Въпреки това, от централата са предпазливи и подчертават, че е твърде рано за официални решения, но уверяват, че ще бъдат подготвени, когато настъпи моментът за промяна.

Ако прогнозите се сбъднат, Зинедин Зидан ще се завърне към треньорската професия пет години след като напусна Реал Мадрид през 2021 година.