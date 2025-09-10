Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиери Анри: Всички знаем кой ще бъде следващият селекционер на Франция

Тиери Анри: Всички знаем кой ще бъде следващият селекционер на Франция

10 Септември, 2025 20:06 527 1

  • франция -
  • промяна-
  • националния отбор-
  • зинедин зидан -
  • дидие дешан-
  • тиери анри

Все повече се спряга името на Зинедин Зидан

Тиери Анри: Всички знаем кой ще бъде следващият селекционер на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната общественост във Франция е в очакване на голяма промяна начело на националния отбор, а името на Зинедин Зидан все по-често се спряга като сигурен наследник на Дидие Дешан. Легендарният нападател Тиери Анри, който в момента е анализатор в американската телевизия CBS, даде ясно да се разбере, че според него изборът вече е направен.

В ефира на CBS Анри бе попитан дали самият той има амбиции да поеме „петлите“ след Дешан. С усмивка и типичната си откровеност, бившият голмайстор на Арсенал отговори: „Честно казано, всички знаем кой ще бъде следващият селекционер. Вие го знаете, аз го знам. Пожелавам му само успехи.“ С тези думи Анри индиректно потвърди ширещите се слухове за завръщането на Зидан на треньорската сцена.

Медиите във Франция, включително авторитетният „Екип“, съобщават за силна подкрепа в редиците на Френската футболна федерация за кандидатурата на Зидан. Въпреки това, от централата са предпазливи и подчертават, че е твърде рано за официални решения, но уверяват, че ще бъдат подготвени, когато настъпи моментът за промяна.

Ако прогнозите се сбъднат, Зинедин Зидан ще се завърне към треньорската професия пет години след като напусна Реал Мадрид през 2021 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон

    0 0 Отговор
    А кой ще е следващият президент!?

    20:12 10.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ