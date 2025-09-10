Спортна журналистка радва почитателите си със СНИМКИ от плажа

Италианската телевизионна водеща Елеонора Инкардона отново предизвика фурор в социалните мрежи, споделяйки поредица от снимки в Instagram.

34-годишната репортерка от спортния канал DAZN публикува кадри от своята лятна ваканция, на които позира по бански костюм. Снимките събраха хиляди харесвания и коментари от нейните 1.3 милиона последователи, които бяха възхитени от визията ѝ.

Към публикацията си Инкардона написа: „Един последен малък вкус от лятото: Ние, слънцето, морето и толкова много любов… Обикнах всяка минута от този уикенд, откривайки ново място.“

Елеонора Инкардона работи като репортер по време на излъчванията на италианската Серия А. Бившият модел е завършила право, но през 2010 г. рязко променя кариерата си, участвайки в конкурса „Мис Италия“, преди да се насочи към спортната журналистика.