Спортна журналистка радва почитателите си със СНИМКИ от плажа

10 Септември, 2025 23:09 721 4

Елеонора Инкардона е репортерка на спортния канал DAZN

Снимка: Instagram
Ангел Лазаров

Италианската телевизионна водеща Елеонора Инкардона отново предизвика фурор в социалните мрежи, споделяйки поредица от снимки в Instagram.

34-годишната репортерка от спортния канал DAZN публикува кадри от своята лятна ваканция, на които позира по бански костюм. Снимките събраха хиляди харесвания и коментари от нейните 1.3 милиона последователи, които бяха възхитени от визията ѝ.

Към публикацията си Инкардона написа: „Един последен малък вкус от лятото: Ние, слънцето, морето и толкова много любов… Обикнах всяка минута от този уикенд, откривайки ново място.“

Елеонора Инкардона работи като репортер по време на излъчванията на италианската Серия А. Бившият модел е завършила право, но през 2010 г. рязко променя кариерата си, участвайки в конкурса „Мис Италия“, преди да се насочи към спортната журналистика.



  • 1 Не съм фен на спортни новини!

    2 1 Отговор
    Но след видяното...,претърпях душевен катарзис...😉!

    23:15 10.09.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    Ачо, силно се надявам някой от ч.е.к.и.д.ж.и.и.т.е да пише тази статия от твоя профил. По спомени, статиите ти бяха за наистина спортни събития. Въпреки че "с какъвто се събереш, такъв ставаш".

    23:33 10.09.2025

  • 3 Амиии

    0 0 Отговор
    Радва шепичката на...автора...

    23:42 10.09.2025

  • 4 Божеее , Боже

    0 0 Отговор
    А ние , дрътите партизани от Габровския Балкан си мислехме , че немците и руснаците са още тук .

    23:46 10.09.2025

