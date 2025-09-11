Новини
Спорт »
Световен футбол »
Адриен Рабио с емоционално сбогуване с феновете на Олимпик Марсилия

Адриен Рабио с емоционално сбогуване с феновете на Олимпик Марсилия

11 Септември, 2025 08:27 538 0

  • адриен рабио-
  • олимпик марсилия-
  • милан-
  • трансфер-
  • сбогуване-
  • фенове-
  • футбол-
  • франция-
  • серия а-
  • велодром

Халфът премина в Милан

Адриен Рабио с емоционално сбогуване с феновете на Олимпик Марсилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната сцена във Франция се прощава с един от своите колоритни полузащитници – Адриен Рабио. След бурен престой в Олимпик Марсилия, 30-годишният французин отправи трогателно послание към верните привърженици на клуба, изразявайки дълбока благодарност за тяхната безрезервна подкрепа и вдъхновение през изминалия сезон.

Рабио, който се присъедини към марсилци през септември 2024 г., изигра ключова роля в състава, като записа 31 двубоя във всички надпревари, реализирайки 10 попадения и асистирайки за още 6 гола.

Въпреки спортните успехи, престоят му в Марсилия бе белязан от инцидент в съблекалнята – остър конфликт със съотборника Джонатан Роу, който доведе до дисциплинарни мерки от страна на ръководството. И двамата футболисти бяха отстранени от първия отбор и впоследствие включени в трансферния списък.

На 1 септември Рабио официално премина в редиците на италианския гранд Милан, подписвайки договор до лятото на 2028 година. Преди да поеме към новото си предизвикателство, полузащитникът не пропусна да се обърне към марсилската публика чрез социалните мрежи: „Скъпи фенове на Марсилия, преди да започна новата си глава в Милан, искам да ви благодаря от сърце. Още с пристигането ми в Маринян вие ме приехте като един от вас, без да гледате назад към миналото ми в ПСЖ. Вашата страст, енергия и любов към футбола ме вдъхновяваха във всеки миг. Никога няма да забравя атмосферата на „Велодром“, радостта от победите и онова неповторимо усещане, когато отбележиш гол пред тази невероятна публика“, сподели Рабио.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ