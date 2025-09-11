Адриен Рабио с емоционално сбогуване с феновете на Олимпик Марсилия

Футболната сцена във Франция се прощава с един от своите колоритни полузащитници – Адриен Рабио. След бурен престой в Олимпик Марсилия, 30-годишният французин отправи трогателно послание към верните привърженици на клуба, изразявайки дълбока благодарност за тяхната безрезервна подкрепа и вдъхновение през изминалия сезон.

Рабио, който се присъедини към марсилци през септември 2024 г., изигра ключова роля в състава, като записа 31 двубоя във всички надпревари, реализирайки 10 попадения и асистирайки за още 6 гола.

Въпреки спортните успехи, престоят му в Марсилия бе белязан от инцидент в съблекалнята – остър конфликт със съотборника Джонатан Роу, който доведе до дисциплинарни мерки от страна на ръководството. И двамата футболисти бяха отстранени от първия отбор и впоследствие включени в трансферния списък.

На 1 септември Рабио официално премина в редиците на италианския гранд Милан, подписвайки договор до лятото на 2028 година. Преди да поеме към новото си предизвикателство, полузащитникът не пропусна да се обърне към марсилската публика чрез социалните мрежи: „Скъпи фенове на Марсилия, преди да започна новата си глава в Милан, искам да ви благодаря от сърце. Още с пристигането ми в Маринян вие ме приехте като един от вас, без да гледате назад към миналото ми в ПСЖ. Вашата страст, енергия и любов към футбола ме вдъхновяваха във всеки миг. Никога няма да забравя атмосферата на „Велодром“, радостта от победите и онова неповторимо усещане, когато отбележиш гол пред тази невероятна публика“, сподели Рабио.