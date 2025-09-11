ЦСКА назначи Пламен Гетов

ЦСКА назначи тайно Пламен Гетов на работа в клуба, пише „Мач Телеграф“. Той ще бъде скаут, като влиза в екипа на Методи Томанов. Любопитно е обаче защо все още „червените“ не са обявили публично назначението на една от големите легенди в българския футбол. По същия начин се действаше и с друга сериозна фигура – Радослав Здравков. За него нямаше съобщение, че започва в скаутския екип, но пък имаше такова за раздяла.

Това реално е завръщане на Гетов в ЦСКА, като той носи кратко червения екип през 1988 г. Дебютира за тима на 13 август 1988 г. при победата с 5:1 над Ботев Враца, а в този мач вкарва 4 попадения. В края на същата година е продаден в Портимонензе, Португалия. Общо записва 15 срещи с 10 попадения с екипа на „армейците“.

Доста повече е играл в големия съперник на ЦСКА – Левски. За „сините“ записва 38 мача с 30 гола и става шампион през 1993 г. Преди известно време той дори беше забелязан на двубой на Левски в компанията на Наско Сираков. Е, в крайна сметка обаче той е започнал работа при „червените“.

Извън Лудогорец, като шеф реално работи в доста по-скромни отбори. Кариерата му извън терена е следната: директор е на Спартак Вн от юли 2007 г. до края на юни 2008 г. Скаут на Черноморец Бургас от юли 2010 г. до юни 2011 г., шеф на скаутите в Лудогорец от юли 2011 г. до юни 2013 г. На 13 декември 2020 г. става директор в Левски Лом, като остава до лятото на 2022 г. Скаут в Спартак Варна от 4 януари 2023, за да стане спортен директор на „соколите“ от 8 февруари 2024 г. Освободен е от Спартак Вн на 11 декември 2024 г. В края на декември 2024 се завръща на ръководен пост в Левски Лом, преди сега да бъде назначен в ЦСКА.