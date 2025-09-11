Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джейми Варди с бурна реакция към журналист на представянето си в Кремонезе

Джейми Варди с бурна реакция към журналист на представянето си в Кремонезе

11 Септември, 2025 13:38 696 1

  • джейми варди-
  • кремонезе-
  • серия а-
  • футбол-
  • възраст-
  • дебют-
  • интер-
  • музей на цигулките-
  • ломбардия-
  • новини -
  • футбол-
  • италия

Легендарният нападател не приема критики за възрастта си

Джейми Варди с бурна реакция към журналист на представянето си в Кремонезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джейми Варди даде ясен сигнал, че не смята да се предава пред предизвикателствата, дори и на 38-годишна възраст. При официалното си представяне като ново попълнение на италианския Кремонезе, Варди демонстрира типичния си темперамент, като остро отговори на въпрос, свързан със своята възраст и мотивация.

Събитието се състоя на необичайна сцена – сред изящните експонати на Музея на цигулките в Кремона. Именно там един от присъстващите журналисти повдигна темата за скептицизма в Италия относно възможностите на по-възрастните футболисти да поддържат високо ниво на игра. Варди не се поколеба да отвърне директно: „Явно и вие сте сред онези, които се съмняват. Ще ви докажа, че грешите. Възрастта е просто цифра – докато усещам свежест в краката си и страст към футбола, ще продължавам да давам най-доброто от себе си. Нямам намерение да спирам, а тук съм, за да се раздавам докрай.“

Звездата на Лестър, който пристигна в Италия заедно със съпругата си Ребека, сподели, че адаптацията към новата среда не е лесна, особено след като петте им деца временно остават в Англия заради административни процедури. Въпреки това, топлото посрещане в Ломбардия му е вдъхнало увереност и желание за успехи.

„Проведох дълъг разговор с треньора – над 45 минути по Zoom. Видях колко е отдаден и колко силно желае да изведе Кремонезе напред. За всеки футболист е важно да се чувства ценен, а тук усетих именно това“, разкри Варди.

Кремонезе стартира сезона в Серия А по впечатляващ начин и след първите два кръга оглавява класирането.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    4 0 Отговор
    Напред и нагоре легендо.

    14:11 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ