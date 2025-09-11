Джейми Варди с бурна реакция към журналист на представянето си в Кремонезе

Джейми Варди даде ясен сигнал, че не смята да се предава пред предизвикателствата, дори и на 38-годишна възраст. При официалното си представяне като ново попълнение на италианския Кремонезе, Варди демонстрира типичния си темперамент, като остро отговори на въпрос, свързан със своята възраст и мотивация.

Събитието се състоя на необичайна сцена – сред изящните експонати на Музея на цигулките в Кремона. Именно там един от присъстващите журналисти повдигна темата за скептицизма в Италия относно възможностите на по-възрастните футболисти да поддържат високо ниво на игра. Варди не се поколеба да отвърне директно: „Явно и вие сте сред онези, които се съмняват. Ще ви докажа, че грешите. Възрастта е просто цифра – докато усещам свежест в краката си и страст към футбола, ще продължавам да давам най-доброто от себе си. Нямам намерение да спирам, а тук съм, за да се раздавам докрай.“

Звездата на Лестър, който пристигна в Италия заедно със съпругата си Ребека, сподели, че адаптацията към новата среда не е лесна, особено след като петте им деца временно остават в Англия заради административни процедури. Въпреки това, топлото посрещане в Ломбардия му е вдъхнало увереност и желание за успехи.

„Проведох дълъг разговор с треньора – над 45 минути по Zoom. Видях колко е отдаден и колко силно желае да изведе Кремонезе напред. За всеки футболист е важно да се чувства ценен, а тук усетих именно това“, разкри Варди.

Кремонезе стартира сезона в Серия А по впечатляващ начин и след първите два кръга оглавява класирането.