Израелският Макаби Хайфа проявява сериозен интерес към Марин Петков

11 Септември, 2025 14:05 442 1

Клубът планира да подсили състава си с нов чуждестранен футболист

Израелският Макаби Хайфа проявява сериозен интерес към Марин Петков - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Талантливият флангови играч на Левски София, Марин Петков, е попаднал в полезрението на израелския гранд Макаби Хайфа. Според авторитетни източници от израелските медии, клубът от Хайфа планира да подсили състава си с нов чуждестранен футболист, а младият национал на България е сред основните им цели.

Причината за освободеното място за легионер в тима е предстоящото получаване на израелско гражданство от страна на френския десен бек Пиер Корну. Това развитие дава зелена светлина на ръководството на Макаби да се огледа за ново попълнение по крилото, като Марин Петков се очертава като един от фаворитите за трансфер.

Не е тайна, че представители на израелския шампион вече са осъществили контакт с агентите на Петков, за да обсъдят възможностите за преминаването му в отбора.

Освен българския национал, Макаби Хайфа проявява интерес и към дефанзивния полузащитник на Макаби Нетаня – Оз Билу, с което амбициите на клуба за новия сезон стават все по-очевидни.

Припомняме, че през летния трансферен прозорец името на Марин Петков бе свързвано с потенциални преминавания в полския Ракув и италианския Монца, но до конкретна сделка така и не се стигна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Да се чете и разбира Палестинския ,какво е това исраел

    14:17 11.09.2025

