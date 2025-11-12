Левски пред раздяла с трима, с двама вече се договори?

Очаква се Левски да се раздели най-малко с трима футболисти. Това са Фабио Лима, Патрик Мислович и Карлос Охене. С последните двама почти всичко вече е уточнено с тях и агентите им, твърди "Мач Телеграф".

Освен това от Левски може да си тръгне и Марин Петков. Както е известно, Даниел Боримиров открито обяви, че му е време за трансфер в чужбина.До този момент обаче на „Герена“ са категорични, че нямат оферта нито за него, нито за някого от останалите си играчи, които направиха впечатление до този момент. Пазарът обаче тепърва ще набира сила.

Патрик Мислович и Охене много рядко попадат в групата за мачовете на "сините". В последно време Лима по-често попада в разширения състав за двубоите, но това е така заради травмата на Карл Фабиен.