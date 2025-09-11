Новини
Спорт »
Други спортове »
С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг

С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг

11 Септември, 2025 14:22 467 1

  • ултрамаратонец-
  • виктор асенов -
  • участва-
  • еверестинг -
  • световно първенство-
  • сицилия

Софиянецът се насочва към следващото си много голямо предизвикателство

С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов ще участва на първото Еверестинг световно първенство. Софиянецът се насочва към следващото си много голямо предизвикателство, което ще се проведе в Сицилия на 20 септември.

През март той стана първият незрящ в света, постигнал Еверестинг (приключение, в което се изминава разстояние с обща положителна денивелация, равна на височината на Еверест - 8848 метра). Тогава Асенов се качи пеша на сняг 19 пъти поред от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи.

Първото Еверестинг световно първенство е за колоездачи, като българинът ще кара тандемен велосипед заедно с Диляна Христова. Надпреварата ще е по склоновете на вулкана Етна. Участниците ще трябва да се качат седем пъти по 20-километрово трасе, започващо от градчето Лингуалоса. При всяко качване те ще натрупват положителна денивелация от 1274 метра.

"Много се вълнувам. След първия Еверестинг останах много доволен от постигнатото и сега искам да се предизвикам отново. Благодаря на организаторите за поканата. Подготовката е изискваща, защото освен тренировките трябваше да намерим начин да изпратим и колелото, като благодаря на DHL Logistics Bulgaria за подкрепата, също и на Корект, които помогнаха да опаковаме пратката. Винаги обичам да изпитвам себе си и сега е така", каза 30-годишният Асенов.

"С Диляна имаме опит в тандемното колоездене. Подготвяме си плана за състезанието, защото всичко трябва да е добре помислено - контролното време е 16 часа. Благодаря за подкрепата на Уча.се и MelliGel. Надявам се пет месеца след първия Еверестинг да направя и втори, като отново ще разчитам на Диляна, която беше сред пейсърите ми през март", добави той.

За да посрещнат 1 юли на морето, двамата караха велосипеда 400 км от София до Бургас за около 30 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кубертен

    1 1 Отговор
    Ми, айде следващия път да го видим и на ходене, на ръце - то бива идиотщини ама ми идват повечко, като ги гледам как си ги изсмукват изпод ноктите разни състезания!

    14:30 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ