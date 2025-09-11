Новини
Стоичков и Херо обсъдиха бъдещето на националния отбор

11 Септември, 2025 14:43 459 1

Двамата разговаряха за предизвикателствата и възможните пътища към възраждането на българския футбол

Стоичков и Херо обсъдиха бъдещето на националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков и опитният треньор Димитър Димитров – Херо, се събраха в морския град по повод третото издание на детския турнир, носещ името на Камата. Двамата футболни титани не пропуснаха възможността да разменят мисли за настоящето и бъдещето на „лъвовете“.

В неформален, но съдържателен разговор, Стоичков и Херо обсъдиха предизвикателствата пред националния тим и възможните пътища към възраждането на българския футбол. Любопитен факт е, че Димитров е сред спряганите имена за нов селекционер на България, след като Илиан Илиев напусна поста. Херо вече има опит начело на „трикольорите“ – именно под негово ръководство Стоичков изигра последния си мач за националния отбор през 1999 година, когато България завърши 1:1 срещу Англия.

С типичния си хумор и самоирония, Стоичков коментира последните резултати на отбора: „Поне се представихме по-добре от Турция – ние паднахме само с три гола, а те с шест.“ Думите му предизвикаха усмивки сред присъстващите и отразиха непримиримия му дух.

Срещата на футболната легенда с феновете в сърцето на Бургас се превърна в истински празник. Стотици почитатели се наредиха на опашка за автограф и снимка с идола си, а атмосферата бе заредена с емоции и надежда за по-добри дни на българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Мдаа

    1 0 Отговор
    Наборът Стоичков изглежда много добре, въпреки бялата коса!

    15:06 11.09.2025

