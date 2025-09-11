Стоичков и Херо обсъдиха бъдещето на националния отбор

Христо Стоичков и опитният треньор Димитър Димитров – Херо, се събраха в морския град по повод третото издание на детския турнир, носещ името на Камата. Двамата футболни титани не пропуснаха възможността да разменят мисли за настоящето и бъдещето на „лъвовете“.

В неформален, но съдържателен разговор, Стоичков и Херо обсъдиха предизвикателствата пред националния тим и възможните пътища към възраждането на българския футбол. Любопитен факт е, че Димитров е сред спряганите имена за нов селекционер на България, след като Илиан Илиев напусна поста. Херо вече има опит начело на „трикольорите“ – именно под негово ръководство Стоичков изигра последния си мач за националния отбор през 1999 година, когато България завърши 1:1 срещу Англия.

С типичния си хумор и самоирония, Стоичков коментира последните резултати на отбора: „Поне се представихме по-добре от Турция – ние паднахме само с три гола, а те с шест.“ Думите му предизвикаха усмивки сред присъстващите и отразиха непримиримия му дух.

Срещата на футболната легенда с феновете в сърцето на Бургас се превърна в истински празник. Стотици почитатели се наредиха на опашка за автограф и снимка с идола си, а атмосферата бе заредена с емоции и надежда за по-добри дни на българския футбол.