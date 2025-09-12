Новини
Аталанта на Юрич ще върне обратно в състава звездата на тима Лукман

12 Септември, 2025 16:38 450 0

Нигерийският нападател е отново в Бергамо след напрежение и наказания

Аталанта на Юрич ще върне обратно в състава звездата на тима Лукман - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Аталанта е готова да посрещне отново Адемола Лукман, пише “La Gazzetta dello Sport”. След първите си минути за сезона с националния отбор на Нигерия, нападателят се прибира в Италия – поредна глава от една „сапунка“, която продължи повече от месец и включваше стачки, индивидуални тренировки и дистанционни конфликти с клуба. Заради тези напрежения бергамаските вече санкционираха героя от Дъблин.

Конфликтът между двете страни започна, когато футболистът обяви официално, че иска трансфер това лято и се е изморил от обстановката в Аталанта.

Връщането на Лукман няма да доведе до нови дисциплинарни мерки, но предстои сериозна оценка на физическото му състояние. Играчът се завърна след 16-часово пътуване от Южна Африка, като в рамките на три дни изигра два мача за Нигерия – 75 и 90 минути – без да е тренирал пълноценно с отбора, макар да е поддържал форма.

Треньорът Иван Юрич и неговият щаб ще преценят дали Лукман може да бъде готов за неделното гостуване на Лече. Времето е ограничено, а не е сигурно дали още днес нападателят ще се включи в първата си съвместна тренировка с останалите под ръководството на Юрич.

Този сезон нигериецът все още няма изигран мач в Серия А.


