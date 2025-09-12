Лиъм Делап аут за Челси до декември месец

Челси понесе тежък удар в началото на сезона – нападателят Лиъм Делап ще отсъства от терените до декември заради контузия в задното бедро. Травмата бе получена в дербито с Фулъм преди международната пауза, когато 22-годишният английски национал бе заменен още в 14-ата минута.

Мениджърът Енцо Мареска потвърди днес, че прогнозният период за възстановяване е между 10 и 12 седмици. Делап, привлечен от Ипсуич Таун за 30 млн. паунда през юни, бе играл във всички три мача на „сините“ в първенството този сезон, но все още не се бе разписал или асистирал. Той обаче вече отбеляза първия си гол за клуба в спечеления Клубен световен шампионат.

Отсъствието на Делап идва в момент на несигурност в нападението след трансфера на Никола Джаксън в Байерн Мюнхен за 70,5 млн. паунда.

В отговор Челси прекрати наема на Марк Гиу в Съндърланд, за да осигури допълнителна дълбочина в атака. Освен него, новото попълнение Жоао Педро от Брайтън се очаква да бъде основната опция на Мареска в центъра на нападението.

„За нас единственият чист номер 9 е Гиу, а Жоао може също да играе там. Срещу Фулъм използвахме и Тай Джордж,“ обясни Мареска. Делап ще пропусне съботния лондонски сблъсък с Брентфорд, както и старта на кампанията в Шампионската лига – първи мач срещу Байерн Мюнхен в сряда.