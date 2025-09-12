Новини
Семьон Болдирев отпадна от Световното по бокс в Ливърпул

12 Септември, 2025 17:23 349 0

Младият боксьор бе победен от представителя на домакините Тийгън Стот

Семьон Болдирев отпадна от Световното по бокс в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в бокса Семьон Болдирев не успя да се пребори за място сред медалистите на Световното първенство в Ливърпул. Младият ни талант, който дебютира на престижния форум, се изправи срещу представителя на домакините Тийгън Стот в категория до 85 килограма, но напусна ринга преждевременно след технически нокаут във втория рунд.

Още в края на първата част 19-годишният Болдирев бе пратен в нокдаун, а началото на втория рунд донесе нови трудности за българина, след като ситуацията се повтори. Стот не пропусна да се възползва от ситуацията и след още две тежки попадения съдията прекрати срещата, слагайки точка на участието на Болдирев в шампионата.

Въпреки разочарованието, българските фенове на бокса имат повод за оптимизъм, тъй като вечерната програма на Световното първенство обещава нови емоции. Радослав Росенов, седемкратен европейски шампион в различни възрастови групи, ще се опита да продължи победния си поход. Русенецът, който е само на 21 години, ще се изправи срещу бразилеца Габриел де Оливейра в полуфинален сблъсък при 60-килограмовите. Де Оливейра е добре познато име, след като триумфира в последните три издания на Световната купа по бокс. Очакваният двубой ще започне около 21:45 часа българско време.

Веднага след това на ринга ще излезе и другият ни представител – Рами Киуан. Европейският шампион ще премери сили с местния фаворит Калъм Мейкин в битка за място на финала в категория до 75 килограма. 25-годишният Киуан ще се опита да донесе нов успех за България срещу коравия англичанин.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
