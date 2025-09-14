Новини
На ход е хибрид между тротинетка и автомобил (ВИДЕО)

14 Септември, 2025 11:35 853 11

Новият XYTE One ще влезе в производство от ноември и вече е достъпен за поръчка на цена от 10 750 евро

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Градската мобилност се променя с всеки изминал ден, а немският стартъп XYTE предлага смело и нестандартно решение. Техният дебютен модел, наречен One, представлява оригинален хибрид между електрическа тротинетка и автомобил, предназначен да отговори на нуждите на съвременните градски жители.

Новият XYTE One ще влезе в производство от ноември и вече е достъпен за поръчка на цена от 10 750 евро, съобщава уебсайтът Autoevolution. С това предложение компанията цели да предостави достъпно и ефективно превозно средство за придвижване в натоварения градски трафик.

XYTE One е едноместен триколесен автомобил, който се отличава с компактните си размери: 2.17 м дължина и едва 79 см ширина. Той разполага с покрив, но липсват врати и странични прозорци, което подчертава хибридния му характер. Благодарение на алуминиевата си каросерия, превозното средство тежи само 206 кг.

В кабината се забелязва необичайна комбинация от волан в стил мотоциклет и пълноразмерна автомобилна седалка. Инструменталните табла се показват на 10-инчов дисплей, докато за мултимедийна система е предвидена връзка със смартфон. Зад седалката има малък багажник с обем 72 литра, а полезният товар на превозното средство е 124 кг. Оборудването включва още LED фарове, Bluetooth и ABS.

За задвижването на XYTE One се грижи електрически двигател с мощност 26 к.с. и 55 Нм въртящ момент. Това позволява на триколката да достига максимална скорост от 99 км/ч, а за маневриране има и задна предавка с ограничение до 10 км/ч. С едно зареждане на батерията, XYTE One може да измине до 112 км. Зареждането до 80% отнема само 2 часа. Моделът е оборудван с предно окачване с двойни носачи и дискови спирачки на всички колела.

XYTE One е смел опит за запълване на нишата между класическите скутери и пълноценните автомобили, предлагайки компромис между достъпност, компактност и защита от атмосферните условия. Дали ще се наложи на пазара, предстои да разберем. Вижте още във видеото.


  • 1 1488

    4 0 Отговор
    ми че то тротинетката си е хибрид 

    11:39 14.09.2025

  • 2 име

    10 0 Отговор
    За 10 хиляди евро хората продават истински коли с врати, 4-5 места, 4 колела, прозорци, климатик, багажник и всичко необходимо.

    Коментиран от #4, #7

    11:40 14.09.2025

  • 3 Това си е рикша

    6 0 Отговор
    или тук-тук.
    Бхаратските индианци отдавна са го измислили, зер наближават два милиарда.
    Тъкмо келешите по-качествено ще мачкат с тях.

    11:42 14.09.2025

  • 4 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Е да ама на джендърите не им се харесват истински коли, щото истинските коли са за истинските мъже. А джендърите когато се обиждат викат на друггия "мъж".
    Джендъра е в състояние да похарчи последната си стотинка и да добави огромен и непогасим кредит, само и само да си купи нещо изщдено, за да видят всички, че не се срамува да е третополов и различен.

    11:43 14.09.2025

  • 5 име

    6 0 Отговор
    Пластмасов боклук, произведен в китай, но на цена като за произведено в ЕССР от рециклирани био-еко-фреш капачки на бутилки и с премиум цена за пробег на 100км, равняваща се на малък автомобил. Само че това нещо не може да премине 100км. наведнъж.

    11:45 14.09.2025

  • 6 Стенли

    5 0 Отговор
    Достъпен с тези цена особено за България е за тези които се чудят как да си изперат парите за масовия българин дори и да ги има тези пари едва ли ще се изръси толкова за това чудо

    11:47 14.09.2025

  • 7 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    За 10.000$ си купуваш чисто нов бензинов американски " Can Аm "трайк 600 м3 и 900 м3

    Коментиран от #9

    11:59 14.09.2025

  • 8 Питам

    2 1 Отговор
    Като мотоциклет ли се управлява ? Да пазиш равновесие с кормилото.

    12:01 14.09.2025

  • 9 Да допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Мисля че Кон Ам е канадска фирма , а не американска.Иначе си прав.

    12:04 14.09.2025

  • 10 карчи

    0 0 Отговор
    Споко, ще ги сглобяват в заводите на Кирчо😅

    12:32 14.09.2025

  • 11 Винкело

    0 0 Отговор
    124 килограма носимост? Значи само аз. За бирата нищо не остава. И с това единствено колелце под седалката центърът на тежестта постоянно ще бъде извън основата. Демек - вечен търкал.

    12:39 14.09.2025