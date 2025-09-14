На ход е хибрид между тротинетка и автомобил (ВИДЕО)

Градската мобилност се променя с всеки изминал ден, а немският стартъп XYTE предлага смело и нестандартно решение. Техният дебютен модел, наречен One, представлява оригинален хибрид между електрическа тротинетка и автомобил, предназначен да отговори на нуждите на съвременните градски жители.

Новият XYTE One ще влезе в производство от ноември и вече е достъпен за поръчка на цена от 10 750 евро, съобщава уебсайтът Autoevolution. С това предложение компанията цели да предостави достъпно и ефективно превозно средство за придвижване в натоварения градски трафик.

XYTE One е едноместен триколесен автомобил, който се отличава с компактните си размери: 2.17 м дължина и едва 79 см ширина. Той разполага с покрив, но липсват врати и странични прозорци, което подчертава хибридния му характер. Благодарение на алуминиевата си каросерия, превозното средство тежи само 206 кг.

В кабината се забелязва необичайна комбинация от волан в стил мотоциклет и пълноразмерна автомобилна седалка. Инструменталните табла се показват на 10-инчов дисплей, докато за мултимедийна система е предвидена връзка със смартфон. Зад седалката има малък багажник с обем 72 литра, а полезният товар на превозното средство е 124 кг. Оборудването включва още LED фарове, Bluetooth и ABS.

За задвижването на XYTE One се грижи електрически двигател с мощност 26 к.с. и 55 Нм въртящ момент. Това позволява на триколката да достига максимална скорост от 99 км/ч, а за маневриране има и задна предавка с ограничение до 10 км/ч. С едно зареждане на батерията, XYTE One може да измине до 112 км. Зареждането до 80% отнема само 2 часа. Моделът е оборудван с предно окачване с двойни носачи и дискови спирачки на всички колела.

XYTE One е смел опит за запълване на нишата между класическите скутери и пълноценните автомобили, предлагайки компромис между достъпност, компактност и защита от атмосферните условия. Дали ще се наложи на пазара, предстои да разберем. Вижте още във видеото.