На ход е хибрид между тротинетка и автомобил (ВИДЕО)

Градската мобилност се променя с всеки изминал ден, а немският стартъп XYTE предлага смело и нестандартно решение. Техният дебютен модел, наречен One, представлява оригинален хибрид между електрическа тротинетка и автомобил, предназначен да отговори на нуждите на съвременните градски жители.
Новият XYTE One ще влезе в производство от ноември и вече е достъпен за поръчка на цена от 10 750 евро, съобщава уебсайтът Autoevolution. С това предложение компанията цели да предостави достъпно и ефективно превозно средство за придвижване в натоварения градски трафик.
XYTE One е едноместен триколесен автомобил, който се отличава с компактните си размери: 2.17 м дължина и едва 79 см ширина. Той разполага с покрив, но липсват врати и странични прозорци, което подчертава хибридния му характер. Благодарение на алуминиевата си каросерия, превозното средство тежи само 206 кг.
В кабината се забелязва необичайна комбинация от волан в стил мотоциклет и пълноразмерна автомобилна седалка. Инструменталните табла се показват на 10-инчов дисплей, докато за мултимедийна система е предвидена връзка със смартфон. Зад седалката има малък багажник с обем 72 литра, а полезният товар на превозното средство е 124 кг. Оборудването включва още LED фарове, Bluetooth и ABS.
За задвижването на XYTE One се грижи електрически двигател с мощност 26 к.с. и 55 Нм въртящ момент. Това позволява на триколката да достига максимална скорост от 99 км/ч, а за маневриране има и задна предавка с ограничение до 10 км/ч. С едно зареждане на батерията, XYTE One може да измине до 112 км. Зареждането до 80% отнема само 2 часа. Моделът е оборудван с предно окачване с двойни носачи и дискови спирачки на всички колела.
XYTE One е смел опит за запълване на нишата между класическите скутери и пълноценните автомобили, предлагайки компромис между достъпност, компактност и защита от атмосферните условия. Дали ще се наложи на пазара, предстои да разберем. Вижте още във видеото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
11:39 14.09.2025
2 име
Коментиран от #4, #7
11:40 14.09.2025
3 Това си е рикша
Бхаратските индианци отдавна са го измислили, зер наближават два милиарда.
Тъкмо келешите по-качествено ще мачкат с тях.
11:42 14.09.2025
4 Механик
До коментар #2 от "име":Е да ама на джендърите не им се харесват истински коли, щото истинските коли са за истинските мъже. А джендърите когато се обиждат викат на друггия "мъж".
Джендъра е в състояние да похарчи последната си стотинка и да добави огромен и непогасим кредит, само и само да си купи нещо изщдено, за да видят всички, че не се срамува да е третополов и различен.
11:43 14.09.2025
5 име
11:45 14.09.2025
6 Стенли
11:47 14.09.2025
7 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #2 от "име":За 10.000$ си купуваш чисто нов бензинов американски " Can Аm "трайк 600 м3 и 900 м3
Коментиран от #9
11:59 14.09.2025
8 Питам
12:01 14.09.2025
9 Да допълня
До коментар #7 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Мисля че Кон Ам е канадска фирма , а не американска.Иначе си прав.
12:04 14.09.2025
10 карчи
12:32 14.09.2025
11 Винкело
12:39 14.09.2025