Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

Shell разработи нова течност предназначена да реши един от най-големите проблеми при внедряването на електрическите автомобили - дългото време за зареждане. Компанията, в партньорство с RML Group, твърди, че тази непроводяща течност може да позволи на електромобил да се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути.

Причината, поради която бързото зареждане е трудно, е, че то генерира значителна топлина, която може да повреди батерията и да съкрати нейния живот. Решението на Shell е да се излее специална течност директно в батерията, където тя обгражда и е в пряк контакт с всяка отделна клетка. Този метод на „потапящо охлаждане“ е много по-ефективен при разсейването на топлината от конвенционалните охлаждащи пластини или канали, което позволява на батерията да поема по-високи зарядни токове без риск от прегряване.

За да демонстрира технологията, течността беше тествана на сравнително малка батерия с капацитет 34 kWh, който успешно се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути. Въпреки че този резултат е впечатляващ, в текста се отбелязва, че твърдените подобрения в ефективността на течността – до 24 км пробег на минута зареждане – се базират на високо аеродинамична кола, която все още не съществува.

Shell не е единствената компания, която отбелязва напредък в тази област. Най-големият производител на батерии в света, CATL, също е разработил новата батерия Shenxing Pro, която обещава да добави стотици километри пробег само за 10-15 минути, въпреки че има капацитет почти четири пъти по-голям от батерията, използвана от Shell за теста. Това подчертава надпреварата в цялата индустрия за решаване на загадката със зареждането на електромобилите както от гледна точка на течността, така и от гледна точка на химията на батериите.