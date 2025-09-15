Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

Shell разработи нова течност предназначена да реши един от най-големите проблеми при внедряването на електрическите автомобили - дългото време за зареждане. Компанията, в партньорство с RML Group, твърди, че тази непроводяща течност може да позволи на електромобил да се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути.
Причината, поради която бързото зареждане е трудно, е, че то генерира значителна топлина, която може да повреди батерията и да съкрати нейния живот. Решението на Shell е да се излее специална течност директно в батерията, където тя обгражда и е в пряк контакт с всяка отделна клетка. Този метод на „потапящо охлаждане“ е много по-ефективен при разсейването на топлината от конвенционалните охлаждащи пластини или канали, което позволява на батерията да поема по-високи зарядни токове без риск от прегряване.
За да демонстрира технологията, течността беше тествана на сравнително малка батерия с капацитет 34 kWh, който успешно се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути. Въпреки че този резултат е впечатляващ, в текста се отбелязва, че твърдените подобрения в ефективността на течността – до 24 км пробег на минута зареждане – се базират на високо аеродинамична кола, която все още не съществува.
Shell не е единствената компания, която отбелязва напредък в тази област. Най-големият производител на батерии в света, CATL, също е разработил новата батерия Shenxing Pro, която обещава да добави стотици километри пробег само за 10-15 минути, въпреки че има капацитет почти четири пъти по-голям от батерията, използвана от Shell за теста. Това подчертава надпреварата в цялата индустрия за решаване на загадката със зареждането на електромобилите както от гледна точка на течността, така и от гледна точка на химията на батериите.
1 Пич
Коментиран от #3
18:02 15.09.2025
2 руzко = боклук
18:19 15.09.2025
3 Пак неразбрал
До коментар #1 от "Пич":А тази "течност" добре ли гори ? Ако батерията не се запали при удар поне течността да дава голям и хубав пламък .
Иначе отдавна има компютри потопени в масло за по-добро охлаждане.
Коментиран от #4
18:36 15.09.2025
4 Пич
До коментар #3 от "Пак неразбрал":Незнам , но мога да се басирам че ни предстои да видим как гори !
18:51 15.09.2025
5 Добър паралел
Кога ли ще ги стигнем китайците!
19:23 15.09.2025