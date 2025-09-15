Новини
Технологии »
Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

15 Септември, 2025 17:59 515 5

  • shell-
  • батерия-
  • електромобили-
  • течност

За момента проектът е в процес на разработка

Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Shell разработи нова течност предназначена да реши един от най-големите проблеми при внедряването на електрическите автомобили - дългото време за зареждане. Компанията, в партньорство с RML Group, твърди, че тази непроводяща течност може да позволи на електромобил да се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути.

Причината, поради която бързото зареждане е трудно, е, че то генерира значителна топлина, която може да повреди батерията и да съкрати нейния живот. Решението на Shell е да се излее специална течност директно в батерията, където тя обгражда и е в пряк контакт с всяка отделна клетка. Този метод на „потапящо охлаждане“ е много по-ефективен при разсейването на топлината от конвенционалните охлаждащи пластини или канали, което позволява на батерията да поема по-високи зарядни токове без риск от прегряване.

Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

За да демонстрира технологията, течността беше тествана на сравнително малка батерия с капацитет 34 kWh, който успешно се зареди от 10% до 80% за по-малко от 10 минути. Въпреки че този резултат е впечатляващ, в текста се отбелязва, че твърдените подобрения в ефективността на течността – до 24 км пробег на минута зареждане – се базират на високо аеродинамична кола, която все още не съществува.

Shell разработи специална охладителна течност, която осигурява по-бързо зареждане на електромобили

Shell не е единствената компания, която отбелязва напредък в тази област. Най-големият производител на батерии в света, CATL, също е разработил новата батерия Shenxing Pro, която обещава да добави стотици километри пробег само за 10-15 минути, въпреки че има капацитет почти четири пъти по-голям от батерията, използвана от Shell за теста. Това подчертава надпреварата в цялата индустрия за решаване на загадката със зареждането на електромобилите както от гледна точка на течността, така и от гледна точка на химията на батериите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Хахаха.....е това охлаждане като се сцепи и изтече как ще замърсява природата !!! Екоидиоти !!!

    Коментиран от #3

    18:02 15.09.2025

  • 2 руzко = боклук

    0 0 Отговор
    браво

    18:19 15.09.2025

  • 3 Пак неразбрал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А тази "течност" добре ли гори ? Ако батерията не се запали при удар поне течността да дава голям и хубав пламък .
    Иначе отдавна има компютри потопени в масло за по-добро охлаждане.

    Коментиран от #4

    18:36 15.09.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак неразбрал":

    Незнам , но мога да се басирам че ни предстои да видим как гори !

    18:51 15.09.2025

  • 5 Добър паралел

    0 0 Отговор
    От shell някога ще зареждат 24 км на минута ама с не съществуващ все още автомобил, докато китайците от CATL вече зареждат 520 км за 5 минути на напълно реални автомобили, а от BYD "само" 400 км за пет минути с напълно различни технологии батерии. Всеки си ги е разработил сам.

    Кога ли ще ги стигнем китайците!

    19:23 15.09.2025