Доставките на новия iPhone започнаха

19 Септември, 2025 11:56 423 0

България също е част от първите държави в които смартфонът ще е наличен

Галин Ганев

iPhone Air и iPhone 17, които бяха представени миналата седмица, вече са официално достъпни за покупка в над 63 страни, включително Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Великобритания, САЩ и България.

Всички модели от новата серия, която включва iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, имат базова памет от 256 GB. Според съобщението на Apple, предварителните поръчки за новите телефони започнаха в петък, 12 септември, а общото им предлагане започва днес, петък, 19 септември.

Стандартният модел iPhone 17 започва от 1859.99 лева за модела с 256GB памет и достига до 2350 лева за 512GB версия. Версията Air пристига с базова цена от 2349.98 лева, преминава през 2849 лева за версията с 256GB и 3349 лева за варианта с 512GB.

При iPhone 17 Pro цените започват от 2549 лева за 256GB и 3040 лева за 512GB. Тези които търсят повече пространство може да се насочат към 1TB за 3529.99 лева. Върховият Pro Max се предлага най-малко с 256GB и цена от 2849.99 лева, преминава през 512GB за 3340 лева, както и 1TB за 3829.99 лева и 4810 лева за варианта с 2TB.


