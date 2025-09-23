Новини
Технологии »
Появиха се още проблеми с най-скъпите „айфони“

Появиха се още проблеми с най-скъпите „айфони“

23 Септември, 2025 17:20 922 3

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17

Двата най-цветни модела се оказаха податливи на надраскване

Появиха се още проблеми с най-скъпите „айфони“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нова полемика възникна около iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, като потребителите твърдят, че определени цветове, по-специално Deep Blue и Cosmic Orange, са силно податливи на надраскване. Този проблем, бързо наречен „scratchgate“, хвърли сянка върху иначе високо оцененото устройство.

Появиха се още проблеми с най-скъпите „айфони“

Проблемът беше потвърден от YouTube-рът Zack Nelson от JerryRigEverything по време на известните му тестове за издръжливост. Той установи, че проблемът произтича от дефект в анодизираното покритие, което не се задържа добре по острите ръбове на телефона, особено около големия модул на задната камера. Тази уязвимост на дизайна означава, че при ежедневен контакт с предмети като ключове или монети, покритието може да се отчупи, разкривайки суровия алуминий под него и оставяйки много видима следа. Макар че новият алуминиев дизайн с едно тяло е похвален за своите термични свойства, тази уязвимост към козметични повреди е значителен недостатък за устройство от висок клас.

Единственият надежден начин да се предотврати този вид повреди е да се използва калъф, който предпазва уязвимите ръбове на телефона. Въпреки този недостатък, важно е да се отбележи, че iPhone 17 Pro и Pro Max се представиха изключително добре във всички други тестове за издръжливост, демонстрирайки своята обща устойчивост срещу по-сериозни повреди.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхм

    7 1 Отговор
    за тия пари - толкова

    17:29 23.09.2025

  • 2 Олеле

    6 0 Отговор
    Защита от идиоти, защита от счупване, защита от надраскване.
    Хора това е един предмет само. Ще се счупи и ще се замени с нов след 4-5 години. Изобщо не ме интересува дали телефона ми се драска или не.

    17:30 23.09.2025

  • 3 еврозонист кретеняга-един от многото

    3 0 Отговор
    Ко като са дефектни.Важното е ,че са скъпи....

    17:45 23.09.2025