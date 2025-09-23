Появиха се още проблеми с най-скъпите „айфони“

Нова полемика възникна около iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, като потребителите твърдят, че определени цветове, по-специално Deep Blue и Cosmic Orange, са силно податливи на надраскване. Този проблем, бързо наречен „scratchgate“, хвърли сянка върху иначе високо оцененото устройство.

Проблемът беше потвърден от YouTube-рът Zack Nelson от JerryRigEverything по време на известните му тестове за издръжливост. Той установи, че проблемът произтича от дефект в анодизираното покритие, което не се задържа добре по острите ръбове на телефона, особено около големия модул на задната камера. Тази уязвимост на дизайна означава, че при ежедневен контакт с предмети като ключове или монети, покритието може да се отчупи, разкривайки суровия алуминий под него и оставяйки много видима следа. Макар че новият алуминиев дизайн с едно тяло е похвален за своите термични свойства, тази уязвимост към козметични повреди е значителен недостатък за устройство от висок клас.

Единственият надежден начин да се предотврати този вид повреди е да се използва калъф, който предпазва уязвимите ръбове на телефона. Въпреки този недостатък, важно е да се отбележи, че iPhone 17 Pro и Pro Max се представиха изключително добре във всички други тестове за издръжливост, демонстрирайки своята обща устойчивост срещу по-сериозни повреди.