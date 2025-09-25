Xiaomi представи новите си флагмани: Запознайте се със 17 Pro и 17 Pro Max

Xiaomi официално представи най-новите си флагмански смартфони, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, които се отличават с уникален втори дисплей на гърба си. Този иновативен екран, който е по-голям от тези на повечето сгъваеми телефони, позволява на потребителите да правят висококачествени селфита с основните камери, да контролират възпроизвеждането на музика и да проверяват известията, без да се налага да обръщат устройството. И двата телефона се захранват от наскоро обявения чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, който гарантира най-висока производителност.

Xiaomi 17 Pro се позиционира като мощен, но компактен флагман. Предният му дисплей е 6,3-инчов LTPO панел, който използва луминесцентен материал M10, предлага честота на опресняване от 1-120Hz и впечатляваща максимална яркост до 3500 нита, всичко това защитено от Xiaomi Dragon Crystal Glass. Вторичният дисплей е с размери 2,7 инча и резолюция 904 x 572 пиксела. Телефонът разполага с батерия от 6300 mAh, с чип за управление на батерията Surge G2, който поддържа нейното добро състояние във времето, и поддържа изключително бързо 100 W кабелно и 50 W безжично зареждане. Камерата включва 50 MP основен сензор с 1/1,28” Light Fusion 950L сензор и призматичен телеобектив с 50 MP сензор и 5x зум. Този телеобектив може да заснема и макро снимки от близко разстояние от 20 см. Телефонът е с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост и може да издържи потапяне до 4 метра.

За тези, които желаят още по-голяма мощност и по-голям екран, Xiaomi предлага 17 Pro Max. Този по-голям модел разполага с разширен 6,9-инчов LTPO основен дисплей и малко по-голям 2,9-инчов вторичен заден екран. Той е оборудван с много по-голяма батерия от 7500 mAh и по-голяма парокамера с размер 5533 mm² за по-добро термично управление. Макар да има същата 50-мегапикселова основна камера като по-малкия Pro, телеобективът му е преработен с по-голям 1/2-инчов ISOCELL GN8 сензор и по-широка бленда f/2.6. Въпреки това, телемакро снимките изискват малко по-голямо разстояние от 30 см. Pro Max също се отличава с по-висока степен на издръжливост, сертифицирана да издържа на потапяне в до 6 метра вода. И двете устройства имат 50-мегапикселова ултраширока камера, 50-мегапикселова селфи камера и поддържат 22,5 W обратно зареждане, което им позволява да функционират като powerbank за други устройства. Телефоните се пускат първо на китайския пазар.

