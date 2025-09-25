Новини
Технологии »
Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm

Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm

25 Септември, 2025 19:01 411 0

  • xiaomi-
  • xiaomi 17-
  • xiaomi 17 pro

Базовия вариант се присъединява към по-скъпите версии

Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi 17 беше официално представен като първият смартфон, оборудван с новия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефонът разполага с няколко ключови подобрения, включително нова 7000 mAh силициево-въглеродна батерия, която поддържа 100 W кабелно бързо зареждане, 50 W безжично зареждане и 22,5 W обратно безжично зареждане.

Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm

Предната част на устройството е 6,3-инчов M10 LTPO OLED дисплей с резолюция 1220 x 2656 пиксела и променлива честота на опресняване 1-120Hz. Екранът може да достигне максимална яркост до 3500 нита и е защитен от Xiaomi Dragon Crystal Glass. Дизайнът на телефона се отличава с изключително тънки рамки от 1,18 мм от всички страни и ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци. Той също така има плоска алуминиева рамка и е с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm

За фотография Xiaomi 17 е оборудван с тройна камера на гърба. Тя включва 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, 50-мегапикселов основен обектив с 1/1,31-инчов сензор Light Hunter 950 и 50-мегапикселов телеобектив с 2,6-кратно оптично увеличение. Камерата за селфи отпред също е подобрена до 50-мегапикселов сензор. Процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 е съчетан с 4497 мм² изпарителна камера за охлаждане. Телефонът се доставя с HyperOS 3 и се предлага с 12 GB или 16 GB RAM и 256 GB или 512 GB памет. Ще се предлага в черно, бяло, синьо и розово.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ