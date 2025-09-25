Xiaomi 17 дебютира с новия процесор на Qualcomm

Xiaomi 17 беше официално представен като първият смартфон, оборудван с новия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефонът разполага с няколко ключови подобрения, включително нова 7000 mAh силициево-въглеродна батерия, която поддържа 100 W кабелно бързо зареждане, 50 W безжично зареждане и 22,5 W обратно безжично зареждане.

Предната част на устройството е 6,3-инчов M10 LTPO OLED дисплей с резолюция 1220 x 2656 пиксела и променлива честота на опресняване 1-120Hz. Екранът може да достигне максимална яркост до 3500 нита и е защитен от Xiaomi Dragon Crystal Glass. Дизайнът на телефона се отличава с изключително тънки рамки от 1,18 мм от всички страни и ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци. Той също така има плоска алуминиева рамка и е с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

За фотография Xiaomi 17 е оборудван с тройна камера на гърба. Тя включва 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, 50-мегапикселов основен обектив с 1/1,31-инчов сензор Light Hunter 950 и 50-мегапикселов телеобектив с 2,6-кратно оптично увеличение. Камерата за селфи отпред също е подобрена до 50-мегапикселов сензор. Процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 е съчетан с 4497 мм² изпарителна камера за охлаждане. Телефонът се доставя с HyperOS 3 и се предлага с 12 GB или 16 GB RAM и 256 GB или 512 GB памет. Ще се предлага в черно, бяло, синьо и розово.

