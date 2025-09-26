Xiaomi представи и ново поколение таблети

Xiaomi представи Pad 8 и Pad 8 Pro, които представляват значителен напредък на Xiaomi в сегмента на високия клас Android таблети, съчетавайки флагмански спецификации в елегантен и относително достъпен корпус. И двата таблета имат почти идентичен премиум дизайн, с дебелина от 5,75 мм и тегло 485 грама. И двата разполагат с ярък 11,2-инчов LCD дисплей с висока разделителна способност, с резолюция 3,2K, плавна честота на опресняване 144 Hz и максимална яркост 800 нита. Този панел поддържа пълно DC затъмняване, HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Освен това и за двата модела се предлага матова версия, при която дисплеят е покрит с антирефлекторно покритие, което според производителя намалява отблясъците с до 70%, което е значителна характеристика за продуктивни потребители или създатели на съдържание. Аудиото също е обща сила, като и двата таблета интегрират система с четири високоговорителя, настроена с поддръжка на Dolby Atmos.

Основната и най-важна разлика между двата модела е в тяхната процесорна мощ и свързаните с нея спецификации. Стандартният Xiaomi Pad 8 се захранва от мощния чипсет Snapdragon 8s Gen 4, който е съчетан с до 12 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. В контраст с това, Xiaomi Pad 8 Pro прави значителна крачка напред, като включва най-висококачествения процесор Snapdragon 8 Elite, който се отличава с огромно подобрение в производителността в сравнение с предишните поколения. Моделът Pro предлага по-високи конфигурации на паметта и паметта за съхранение, достигащи до 16 GB RAM и 512 GB вътрешна памет.

Друга ключова разлика е в камерата и системите за зареждане. Стандартният Pad 8 включва задна камера с 13 MP и предна камера с 8 MP за видеоразговори и селфита. Pad 8 Pro обаче разполага с драстично подобрена оптика с основна задна камера с висока разделителна способност от 50 MP и предна камера за селфита с 32 MP. По отношение на живота на батерията, и двата таблета разполагат с капацитет от 9200 mAh. Pad 8 обаче поддържа 45 W бързо кабелно зареждане, докато Pad 8 Pro увеличава тази скорост до много по-бързи 67 W, което позволява по-бързо зареждане.

По отношение на софтуера, и двете устройства работят с най-новата операционна система на Xiaomi, HyperOS 3, която е базирана на Android 16. Тази комбинация ги прави едни от първите устройства, пуснати на пазара с най-новата версия на мобилната операционна система на Google, и с очакваното да предлагат подобрени функции за производителност, като поддръжка на много прозорци и възможности за приложения от клас на настолни компютри. И двата таблета поддържат напълно опционални аксесоари, включително стилус Focus Pro и специален калъф с клавиатура, който помага да се превърне таблетът в устройство, близко до лаптоп. Ценовата структура е особено агресивна за предлаганите спецификации, като базовият Xiaomi Pad 8 започва от еквивалента на приблизително 310 долара, а високопроизводителният Pad 8 Pro започва от около 390 долара за конфигурацията на входно ниво. И двата модела първоначално се пускат на китайския пазар.