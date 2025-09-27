Новини
Xiaomi започва европейска разработка на автомобили

27 Септември, 2025 11:30

Компанията отвори първия си R&D център в Германия

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайският технологичен гигант Xiaomi, който е новак в автомобилния бизнес и се подвизава там от едва четири години, официално откри своя първи международен център за научноизследователска и развойна дейност и дизайн в Мюнхен – сърцето на германското инженерство. Това е важна стъпка за обявеното стартиране на продажбите на марката в Европа през 2027 година.

Както вече сме ви разказвали, успехът на елегантния седан SU7 на вътрешния пазар е повече от впечатляващ, като за едва 119 дни бяха продадени невероятните 200 000 бройки на китайски клиенти.

Изборът на Германия е стратегически и дълбоко символичен. Марката вече е спечелила признание за своите постижения на свещената земя, като е установила дълбоки връзки с Нюрбургринг. След като се присъедини към ексклузивния „Industriepool” за научноизследователска и развойна дейност на пистата, Xiaomi дори си осигури място в историята на моторспорта с новосъздадената „Xiaomi Curve” на трасето за Гран При.

Новият „Xiaomi EV Europe Research and Development and Design Center“ е европейският център на марката. Той ще се фокусира върху критични области като интелигентни системи за шофиране, динамика на превозните средства и глобален дизайн от ново поколение, като същевременно ще се възползва от местния експертен опит. Мисията е ясна: да се възползва от богатата база от таланти в Европа, за да усъвършенства продуктите за взискателната западна аудитория и да ги интегрира в амбициозната интелигентна екосистема „Human x Car x Home“ на Xiaomi.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мхм

    0 1 Отговор
    Само за да могат да кажат, че е разработена в ЕС и да нямат мита.

    11:33 27.09.2025

  • 3 морски

    0 0 Отговор
    На ферибота бяхме качили един Xaiomi и мога да кажа ,че беше едно към едно с Порше .

    11:46 27.09.2025