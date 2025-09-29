Нов вид ръчна скоростна кутия

В ерата на електрификация и бързоразвиващите се автоматични трансмисии, Stellantis, един от световните автомобилни гиганти, подаде патент в Германия, който връща прожекторите върху класическата ръчна скоростна кутия. Иновацията цели да съчетае традиционното, ангажиращо шофиране с модерна електронна защита, преосмисляйки ролята на "механиката".

Същността на новата система е в хибридния контрол – комбинация от механично задвижване и интелигентно електронно управление. Компютрите на автомобила непрекъснато анализират ключови параметри в реално време, като скорост на движение, положение на педала на газта (дросела), вече включена предавка.

Въз основа на този анализ, системата може да блокира включването на предавки, които биха довели до критична ситуация или повреда на двигателя. Например, ако водачът се опита да превключи от пета на втора предавка при висока скорост, което би превишило максимално допустимите обороти, лостът физически ще окаже съпротивление, предотвратявайки т.нар. „money shift“ (скъпа грешка, водеща до сериозна повреда на агрегата).

Предимствата на тази иновация са многобройни: защита на трансмисията и двигателя: Минимизира риска от повреди, причинени от човешка грешка или ненавременно превключване, по-икономично шофиране: Чрез предотвратяване на претоварвания и работа извън оптималните обороти, системата намалява образуването на въглеродни отлагания и допринася за икономия на гориво, както и запазено усещане: Класическите елементи – педалът на съединителя и механичният лост – остават, като електрониката се намесва само при критични ситуации.

Освен като защитен механизъм, патентът предвижда и разширени възможности. Например, при завиване електрониката може временно да блокира определени предавки, за да избегне рязка промяна в натоварването на гумите и потенциална загуба на стабилност. Тази функция може да превърне системата и в инструмент за обучение на начинаещи шофьори, като постепенно ги напътства към правилната логика на превключване.

Въпреки технологичната изобретателност, идеята е обгърната в противоречие. Ръчната скоростна кутия е ценена именно заради своята простота и пълен, нефилтриран контрол над автомобила. За хардкор ентусиастите, всякаква допълнителна намеса на електрониката е стъпка към загуба на "чистотата" на механичното шофиране.

И поради тази причина критиците веднага повдигат въпроса: ако целта е да се елиминират грешките при превключване, защо да не се избере модерен автоматик, който вече предлага светкавично бърза, безопасна и по-ефективна смяна на предавките?

С продажбите на "механика" в постоянен спад, основната аудитория на ръчните трансмисии остават именно тези ентусиасти. Дали те биха приели тази "интелигентна" намеса или биха я отхвърлили като излишен компромис, предстои да разберем. Засега, патентът на Stellantis е само потенциална посока за развитие, която тепърва трябва да намери своето място в реалното производство.