Новини
Технологии »
Нов вид ръчна скоростна кутия

Нов вид ръчна скоростна кутия

29 Септември, 2025 11:02 1 319 10

  • скоростна кутия-
  • механична трансмисия-
  • stellantis-
  • ръчни скорости

Иновацията е дело на Stellantis

Нов вид ръчна скоростна кутия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В ерата на електрификация и бързоразвиващите се автоматични трансмисии, Stellantis, един от световните автомобилни гиганти, подаде патент в Германия, който връща прожекторите върху класическата ръчна скоростна кутия. Иновацията цели да съчетае традиционното, ангажиращо шофиране с модерна електронна защита, преосмисляйки ролята на "механиката".

Същността на новата система е в хибридния контрол – комбинация от механично задвижване и интелигентно електронно управление. Компютрите на автомобила непрекъснато анализират ключови параметри в реално време, като скорост на движение, положение на педала на газта (дросела), вече включена предавка.

Въз основа на този анализ, системата може да блокира включването на предавки, които биха довели до критична ситуация или повреда на двигателя. Например, ако водачът се опита да превключи от пета на втора предавка при висока скорост, което би превишило максимално допустимите обороти, лостът физически ще окаже съпротивление, предотвратявайки т.нар. „money shift“ (скъпа грешка, водеща до сериозна повреда на агрегата).

Предимствата на тази иновация са многобройни: защита на трансмисията и двигателя: Минимизира риска от повреди, причинени от човешка грешка или ненавременно превключване, по-икономично шофиране: Чрез предотвратяване на претоварвания и работа извън оптималните обороти, системата намалява образуването на въглеродни отлагания и допринася за икономия на гориво, както и запазено усещане: Класическите елементи – педалът на съединителя и механичният лост – остават, като електрониката се намесва само при критични ситуации.

Освен като защитен механизъм, патентът предвижда и разширени възможности. Например, при завиване електрониката може временно да блокира определени предавки, за да избегне рязка промяна в натоварването на гумите и потенциална загуба на стабилност. Тази функция може да превърне системата и в инструмент за обучение на начинаещи шофьори, като постепенно ги напътства към правилната логика на превключване.

Въпреки технологичната изобретателност, идеята е обгърната в противоречие. Ръчната скоростна кутия е ценена именно заради своята простота и пълен, нефилтриран контрол над автомобила. За хардкор ентусиастите, всякаква допълнителна намеса на електрониката е стъпка към загуба на "чистотата" на механичното шофиране.

И поради тази причина критиците веднага повдигат въпроса: ако целта е да се елиминират грешките при превключване, защо да не се избере модерен автоматик, който вече предлага светкавично бърза, безопасна и по-ефективна смяна на предавките?

С продажбите на "механика" в постоянен спад, основната аудитория на ръчните трансмисии остават именно тези ентусиасти. Дали те биха приели тази "интелигентна" намеса или биха я отхвърлили като излишен компромис, предстои да разберем. Засега, патентът на Stellantis е само потенциална посока за развитие, която тепърва трябва да намери своето място в реалното производство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейко

    0 6 Отговор
    В расията вече няма ръчни скоростни кутий ,само крачни

    11:08 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 матю хари

    3 3 Отговор
    Преди 20 години имаше смисъл от ръчката. Сега автоматиците са с по-добър разход и динамика - разбира се, че компютъра превключва по-добре от човек. А и в големите градове е ужасно да ръчкаш постоянно.

    11:16 29.09.2025

  • 4 Не, благодаря

    4 0 Отговор
    Какъв е смисъла като тя решава кое е добро за нея и двигателя? Значи не можеш я цедиш до дупка и от 5та на 3та и какъв е смисъла от нея?

    Коментиран от #5, #6

    11:17 29.09.2025

  • 5 матю хари

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не, благодаря":

    Електронният модул на автоматика решава по-добре от Ганчо кога да превключи - факт.

    11:19 29.09.2025

  • 6 Смисела е

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не, благодаря":

    Да се вземат едни пари

    11:19 29.09.2025

  • 7 Гражданина Х

    2 0 Отговор
    Не бих карал ръчка повече при наличието на съвременни 6, 7, 8 и 9 степенни автоматици. Да си ги карат щом искат.

    11:22 29.09.2025

  • 8 Да бе Да

    2 1 Отговор
    Който веднъж е пробвал ZF автомат знае за какво става дума. Кеф и удоволствие от шофирането а тия за ръчки ще ми говорят. Аре бегай.

    11:25 29.09.2025

  • 9 Евтинджос

    2 1 Отговор
    Ще се купува само ако цената е два пъти по-ниска от автоматика и пак няма да е достатъчно. Иначе файда няма.

    11:27 29.09.2025

  • 10 Пак смях

    2 0 Отговор
    Уж ръчна ама не съвсем. Тя ще блокира твоите решения… значи в случая ти ще си будалата дето превключва. Идва времето когато автомобилите ще управляват нас, но кой да го разбере….

    11:31 29.09.2025