Новият iPad неочаквано се появи в Русия (ВИДЕО)

Още преди Apple да успее да разкрие следващото поколение таблети, известен руски YouTube блогър изглежда е дал на света неразрешен поглед към новото устройство –разпаковане на това, което се твърди, че е iPad Pro с M5 процесор. Предполага се, че ще бъде пуснат на пазара по-късно през октомври, този 13-инчов таблет с 256 GB вградена памет изглежда е претърпял значителна механична промяна, скрита в познатия корпус.

От гледна точка на дизайна, M5 Pro е най-доброто скрито подобрение. Видеото разкрива опаковка, идентична с тази на настоящия M4 iPad Pro, а най-важното е, че размерите и естетиката са толкова близки, че съществуващите калъфи за 2024 Pro ще пасват. Корпусът все още е изработен от алуминий, запазвайки премиум усещането. По същество Apple изглежда предлага машина с висока производителност, при която поколенческият скок е изцяло под капака. Следователно основната характеристика е новият силициев чип.

Под капака чипът M5 осигурява солидно повишение на показателите за производителност. Тестовете за сравнение разкриват значително предимство пред предшественика M4. В теста Geekbench 6, M5 iPad Pro регистрира резултат от 4133 точки за едноядрен процесор – значително увеличение от 10% спрямо 3748 точки за M4 – и резултат от 15 437 точки за многоядрен процесор, което представлява скок от 15%. Суровата мощност се подчертава допълнително от 50% увеличение на L2 кеша, като се запазва конфигурацията на деветядрения процесор. При базовия вариант с 256 GB творческите професионалисти ще оценят и увеличението на обединената памет от 8 GB на 12 GB.

М5 наистина разгръща потенциала си в графичната мощност. В теста Geekbench GPU новият Pro оставя стария далеч зад себе си, постигайки резултат от 74 568 срещу 55 702 за M4 – огромно подобрение от 33%. Любопитно е, че тестът в AnTuTu v10 показва, че моделът M5 има общ резултат от 3 137 936, което е с 8% повече от резултата на M4 от 2 897 765. Въпреки това, резултатите от AnTuTu странно показват по-висок резултат на CPU за по-стария модел, което добавя малко мистерия към този ранен практически преглед.