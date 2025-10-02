Рекордни продажби за флагмана на Xiaomi

След дебюта си в края на месеца на китайския пазар, новата серия Xiaomi 17 вече се оказа хит, като за забележително кратко време преминава значителния праг от един милион продадени бройки.

Според президента на Xiaomi Лу Вейбин, който съобщи новината в Weibo, флагманската серия 17, състояща се от Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, е постигнала този седемцифрен резултат в продажбите само за седмица след пускането си на пазара. Освен това, Вейбин с гордост отбеляза, че тази мощна генерация е достигнала този праг по-бързо от всички свои предшественици, което е ясен знак за огромното потребителско търсене, което е подтикнало компанията да увеличи незабавно производствения си капацитет.

Всички модели се захранват от новия Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, който гарантира най-висока производителност във всички аспекти. Стандартният Xiaomi 17 е проектиран с мощна 7000 mAh Si/C батерия и разполага с тройна задна камера.

Междувременно, по-премиум моделите 17 Pro и 17 Pro Max подобряват изживяването с усъвършенствани камери и отличителен втори дисплей на задния панел. Топ моделът 17 Pro Max се отличава и с огромна 7500 mAh батерия.