Новите слушалки на Аpple се оказаха непоправими (ВИДЕО)

Инженерите от iFixit дадоха своята оценка за новоизлезлите AirPods Pro 3 и тя е добре позната на всеки любител на техниката, който познава предходните устройства на компанията: брутално и категорично нула по скалата за ремонтопригодност. Въпреки че споделят вниманието с много рекламирания iPhone Air и останалата част от гамата iPhone 17, тези флагмански True Wireless Stereo (TWS) слушалки продължават традицията на Apple да създава високотехнологични, но напълно еднократни електронни аксесоари.

Не е изненадващо, че за устройство, създадено с максимално малки размери, достъпът до вътрешността на слушалките е практически невъзможен. Процесът на разбиване на запечатания корпус и опитът за премахване на основния драйвер се описва като „разрушителен“, което ефективно превръща висококачествения аудио хардуер в електронни отпадъци на работната маса. Макар техниците да отбелязват, че изваждането на батерията от самите слушалки е „най-лесното“ за модел AirPods, това е горчиво-сладка победа. Батерийните клетки все още са здраво залепени на мястото си, а вътрешните лентови кабели са толкова крехки и плътно опаковани, че повторното сглобяване е просто невъзможно.

Зарядният калъф, който остава също толкова непробиваем, разкрива лека техническа промяна: сега използва дизайн с едноклетъчна батерия (според информацията 1,334 Wh), като се отклонява от двуклетъчната архитектура на предишните AirPods Pro 2. Тази промяна обаче не подобрява по никакъв начин ремонтопригодността, тъй като батерията все още е здраво залепена, което гарантира, че калъфът ще сподели същата съдба като слушалките, след като капацитетът му се влоши. Крайният резултат е оценка за ремонтопригодност 0 от 10. За крайния потребител това означава, че след като неизбежно се влоши качеството на миниатюрните батерии – обикновено след няколко години интензивна употреба – единственото официално решение е подмяна, а не ремонт.