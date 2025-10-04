Samsung загатна за новия си сгъваем телефон, който не може да си купите в Европа

Samsung най-накрая разкри част от тайната около новия ултра-премиум сгъваем смартфон, потвърждавайки датата на пускане на пазара – 11 октомври, и, което е по-важно, намеквайки за неговия специален дизайн. Макар да не сме видели изцяло металния корпус, рекламната кампания ясно подсказва, че това не е стандартен модел.

Очаква се W26 да се появи с изтънчена, контрастна естетика - черно тяло, съчетано със златисто шаси. Тази характерна комбинация от черно и златно отдавна е желанa спецификация за серията „W“, подчертаваща луксозния ѝ статут в Китай.

Под капака тази ексклузивна машина е по същество платформата на Galaxy Z Fold7, но серията W е много повече от просто сурова производителност; тя е внимателно изработена колекционерска серия. Това е изчислена стратегия в силно конкурентен пазар, където местни конкуренти като Huawei, vivo, Honor и Xiaomi властват. Със създаването на този луксозен флагман, предназначен само за Китай, Samsung се опитва да си осигури нишов сегмент, който цени ексклузивността и престижа повече от масовия пазар.

За тези, които следят техническите характеристики, W26 е сертифициран да запази скоростта на кабелно зареждане от 25 W, която се среща и при глобалния му аналог Z Fold7 – показател за производителност, който, макар и стабилен, може да се счита за консервативен в тази категория, обсебена от скоростта. Официалното представяне е насрочено за 11 октомври в Китай в 16:00 часа местно време.