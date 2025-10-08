Apple отново в центъра на скандал във Франция

Ново разследване във Франция, насочено към гласовия асистент Siri на Apple, представлява подновен и засилен контрол върху поверителността на потребителите, след като споровете по този въпрос започнаха още през 2019 година. Прокуратурата в Париж, чрез своя отдел за киберпрестъпления OFAC, започна официално разследване въз основа на жалба, подадена от френската организация за правата на човека Ligue des droits de l'Homme (LDH). Жалбата се фокусира върху твърденията, че практиката на Apple да събира, записва и анализира гласовите взаимодействия на Siri – често неволно записани извън намерението на потребителя – нарушава европейските закони за поверителност, по-специално по отношение на информираното съгласие съгласно GDPR, и представлява нарушение на поверителността чрез неразрешено записване.

Цялата тази афера се подхранва до голяма степен от показанията на Томас Ле Бониек, бивш подизпълнител на Apple от Ирландия, който разкри програмата за „оценяване“ на компанията. Ле Бониек разкри, че работата му е включвала слушане и транскрибиране на хиляди записи на Siri, много от които са били случайно заснети и съдържали изключително чувствителни и интимни лични данни, включително медицинска информация и частни разговори. Същността на жалбата във Франция не е само да се търсят глоби, а според информациите се преследват наказателни обвинения срещу Apple за тези предполагаеми нарушения.

За компанията в Купертино това френско разследване се появява точно когато подобен, дългогодишен колективен иск в САЩ приключи със споразумение за 95 милиона долара по-рано тази година. Докато Apple отртече всякакво нарушение в споразумението в САЩ, поддържайки ангажимента си към поверителността, като заяви, че данните от Siri никога не се използват за маркетинг или продажба, френските власти и защитниците на правото на поверителност изглеждат решени да търсят по-голяма отчетност, като изискват яснота относно общия обем на записите, направени от 2014 година насам, и мястото на съхранение на данните. Този подновен правен натиск подчертава постоянната глобална загриженост относно прозрачността в начина, по който големите технологични предприятия боравят с чувствителни потребителски данни от „винаги включени“ виртуални асистенти.