Новини
Технологии »
Кога се очаква да видим новия Galaxy S26?

Кога се очаква да видим новия Galaxy S26?

8 Октомври, 2025 18:27, обновена 9 Октомври, 2025 10:05 485 0

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • s26 ultra

Най-вероятно смартфоните ще се появят през януари

Кога се очаква да видим новия Galaxy S26? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Серията Samsung Galaxy S26 се очертава като една от най-чаканите в света на флагманските смартфони. Първоначалните слухове в бранша сочеха три основни модела – стандартния Galaxy S26, вероятно с обозначение Pro, елегантния S26 Edge и най-високия клас S26 Ultra – но сега последните информации сочат възможното възраждане на модела S26 Plus. Този неочакван обрат подсказва, че Samsung внимателно проучва пазара, като потенциално въвежда отново Plus, за да задоволи потребителите, които дават предимство на доказаната формула на по-голям дисплей и по-голяма издръжливост на батерията пред по-тънкия, извит екран на Edge, решение, вероятно повлияно от приемането на предишното поколение S25 Edge.

По отношение на пазарния му дебют, постоянните изтичания на информация сочат, че официалното обявление ще бъде в началото на 2026 година, което опровергава по-ранните, непотвърдени слухове за пускане на пазара през декември. Samsung има ясен навик да изпреварва пускането на Galaxy S, като обикновено организира голямо събитие Unpacked в сряда в средата на януари.

Гледайки календара, наблюдателите от бранша са се фокусирали върху 14 януари или 21 януари 2026 година като най-вероятни дати за глобалното представяне. След това обявление с очакванията, обичайният период за предварителни поръчки от около две седмици вероятно ще предшества официалното пускане на пазара, което се очаква да се случи някъде през февруари 2026 година, изпращайки това ново поколение премиум мобилни устройства към дистрибуторите по целия свят.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ