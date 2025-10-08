Кога се очаква да видим новия Galaxy S26?

Серията Samsung Galaxy S26 се очертава като една от най-чаканите в света на флагманските смартфони. Първоначалните слухове в бранша сочеха три основни модела – стандартния Galaxy S26, вероятно с обозначение Pro, елегантния S26 Edge и най-високия клас S26 Ultra – но сега последните информации сочат възможното възраждане на модела S26 Plus. Този неочакван обрат подсказва, че Samsung внимателно проучва пазара, като потенциално въвежда отново Plus, за да задоволи потребителите, които дават предимство на доказаната формула на по-голям дисплей и по-голяма издръжливост на батерията пред по-тънкия, извит екран на Edge, решение, вероятно повлияно от приемането на предишното поколение S25 Edge.

По отношение на пазарния му дебют, постоянните изтичания на информация сочат, че официалното обявление ще бъде в началото на 2026 година, което опровергава по-ранните, непотвърдени слухове за пускане на пазара през декември. Samsung има ясен навик да изпреварва пускането на Galaxy S, като обикновено организира голямо събитие Unpacked в сряда в средата на януари.

Гледайки календара, наблюдателите от бранша са се фокусирали върху 14 януари или 21 януари 2026 година като най-вероятни дати за глобалното представяне. След това обявление с очакванията, обичайният период за предварителни поръчки от около две седмици вероятно ще предшества официалното пускане на пазара, което се очаква да се случи някъде през февруари 2026 година, изпращайки това ново поколение премиум мобилни устройства към дистрибуторите по целия свят.