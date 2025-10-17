Новини
Новият Pixel Fold гръмна при тест за издръжливост (ВИДЕО)

17 Октомври, 2025 14:59 451 2

Инцидентът е първия по рода си в историята на канала

Новият Pixel Fold гръмна при тест за издръжливост (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Екстремният тест за издръжливост на JerryRigEverything в YouTube разкри уязвимост в новия Google Pixel 10 Pro Fold. Въпреки твърденията на Google за издръжливостта на най-новия си сгъваем модел, телефонът претърпя катастрофална структурна повреда, която доведе до термичен инцидент, невиждан досега в канала.

По време на изтощителния тест за огъване, при който устройството се натоварва в посока, обратна на естественото му сгъване, шасито се счупи по линията на антената. Това е третото поредно поколение Pixel Fold, което показва точно тази слаба точка, за която водещият критикува остро Google за това, че не е успял да я отстрани.

Структурната повреда доведе до безпрецедентни последствия: батерията на Pixel 10 Pro Fold експлодира и изпусна облак дим. Физическото огъване и счупване на устройството очевидно е пробило защитните слоеве на батерията, причинявайки вътрешно късо съединение, което доведе до термичен инцидент. YouTuber-ът Зак Нелсън потвърди, че това е първият случай, в който смартфон предизвиква пожар по време на десетилетието му на строги тестове за издръжливост.

Все пак трябва да се спомене, че това е екстремен, нестандартен тест, предназначен да открие точката на разрушаване на устройството, което рядко може да бъде достигнато при нормално използване.


  • 1 Киро Сгъваемият

    0 0 Отговор
    За да се избегне късо съединение в литиево йонните батерии, специалистите препоръчват да се пробиват само с пластмасови или дървени предмети.
    В екстремни случаи може и със зъби.

    15:27 17.10.2025

  • 2 Иванов

    0 0 Отговор
    Този не е в ред.

    15:29 17.10.2025