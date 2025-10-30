Новини
Samsung най-после пусна и браузър за компютри

30 Октомври, 2025 17:59 444 0

За момента наличността му е ограничена до САЩ и Корея

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung най-накрая запълва голяма празнина в своята цифрова екосистема, като пренася популярния си мобилен браузър Samsung Internet на Windows PC, което е решаваща стъпка за потребителите, които са инвестирали много в портфолиото от Galaxy устройства.

Дебютът за приложението е като бета програма за потребители на Windows 10 и Windows 11 в САЩ и Корея, с обещание за по-широко разпространение в скоро време. Основната привлекателност на този браузър за PC е създаването на наистина безпроблемно и свързано преживяване при сърфиране.

Влизайки със Samsung акаунт, потребителите могат да постигнат непрекъснатост между устройствата, като синхронизират незабавно своите отметки, история на сърфиране и запазени данни за вход чрез Samsung Pass. Това означава, че потребителят може без усилие да възобнови мобилната си сесия на десктопа си, което е ключова функция, която укрепва интеграцията между Samsung и Windows.

От решаващо значение е, че браузърът за компютри ще се конкурира с утвърдените играчи, като включва най-модерни технологии, а именно Galaxy AI функции като Browsing Assist. Този AI инструмент предоставя незабавно обобщение и превод на уеб страници, като оптимизира процеса на консумиране на онлайн съдържание. Освен свързаност и AI, браузърът дава приоритет на сигурността, като включва Privacy Dashboard и Smart anti-tracking по подразбиране, за да даде на потребителите по-голям контрол над своите онлайн данни.


