Аксесоари разкриват дизайна на новите Galaxy S26

Шумът около следващото поколение флагмани на Samsung се засилва, като от слуховете се очертава по-ясна картина за Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, въпреки по-ранните слухове за потенциално преработване на продуктовата гама, което беше отложено.

Последната информация идва от изтекли екранни протектори от Китай, които дават важна представа за дизайна на предната част на триото, което се очаква да дебютира в началото на 2026 година, според слуховете на 25 февруари.

Две значителни промени в дизайна са очевидни в тези изтекли аксесоари, което потвърждава продължаващата стратегия с три модела. Първо, дисплеите на трите варианта ще имат тънки, симетрични рамки от всички страни, което ще осигури по-завладяващо зрително преживяване и още по-високо съотношение между екрана и корпуса за цялото семейство S26.

По-забележително е, че изтеклите данни сочат унифициране на естетиката: радиусът на извивката на екрана изглежда идентичен при S26, S26+ и най-високия клас S26 Ultra. Това е отклонение от предишната стратегия на Samsung, при която моделът Ultra имаше по-малко заоблени, по-квадратни ъгли. Ако тези протектори за екрана са точни, флагманите от 2026 година най-накрая ще представят единен дизайн отпред, което ще доближи външния вид на Ultra до този на останалите модели.