Apple пусна нова версия на операционната си система

Последната софтуерна офанзива на Cupertino се разпространява в цялата гама от устройства, от iPhone до настолния Mac. Актуализацията iOS 26.1 за съвместими модели iPhone, заедно с iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 и tvOS 26.1, вече са налични в много държави.

За iPhone основната промяна е новият превключвател Liquid Glass, който дава на потребителитевъзможност да избират между стандартния прозрачен интерфейс и по-контрастен оцветен вид на елементите на потребителския интерфейс. В отговор на многобройните искания Apple добави и превключвател за деактивиране на често досадния пряк път „Плъзнете по екрана, за да отворите камерата“, с което се предотвратяват случайните снимки от джоба.

Има много подобрения в производителността, като се твърди, че е подобрено качеството на звука за FaceTime аудио, наред с общи подобрения в Apple Music, функцията Local Capture, алармите и вградените системи Apple Intelligence. Глобалната свързаност е подобрена, като Live Translation с AirPods вече поддържа ключови пазари с добавена езикова поддръжка за китайски, италиански, японски и корейски. Освен това, любителите на фитнеса получават възможност за ръчно записване на тренировките директно в приложението Fitness.

Версията за iPad, iPadOS 26.1, получава завръщането на популярната функция за мултитаскинг Slide Over и добавянето на специално приложение Apple Vision Pro. Междувременно десктоп платформата macOS Tahoe 26.1 получава визуални подобрения и подобрени системи за безопасност, а функцията Image Playground вече поддържа модели за генериране на изображения от трети страни, разширявайки творческите възможности.

Всички актуализации включват очакваната серия от съществени корекции на грешки и подобрения в сигурността, което гарантира стабилна и безпроблемна работа на цялата екосистема.