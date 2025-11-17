Новини
Интересни подробности разкриват стратегията на Apple за iPhone Air

17 Ноември, 2025 17:35 376 2

Моделът няма да се обновява всяка година

Интересни подробности разкриват стратегията на Apple за iPhone Air - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Въвеждането на ултратънкия iPhone Air заедно със стандартната серия iPhone 17 беше разяснено от анализатора Марк Гърман, който разкри сложна стратегия на Apple, която позиционира устройството като демонстратор на технологии, а не като продукт с годишен обем на продажби. Самото име iPhone Air е умишлен сигнал от Купертино: като пропуска годишния номер – забележително е, че не е наречен „iPhone 17 Air“ – Apple показва, че този модел не е обвързан с традиционния цикъл на обновяване през септември, подобно на гъвкавия график на компанията за iPhone SE.

Това прозрение преосмисля последните слухове за „отлагане“ на второто поколение iPhone Air от 2026 за 2027 година. Гурман твърди, че устройството никога не е било планирано за ежегодно обновяване, така че всякакви слухове за забавяне поради посредствените му продажби – които приблизително отразяват тези на преустановения iPhone 16 Plus – са неточни.

Истинската функция на ултратънкия модел е, според информациите, „технологично упражнение“ и „прототип на път към сгъваемия iPhone“. Вътрешно iPhone Air има критична роля: той подготвя и тества масивната верига за доставки на Apple. Устройството използва много от същите техники за миниатюризация, вътрешни компоненти, батерии и материали, които ще бъдат от съществено значение за първия сгъваем телефон на компанията, който се очаква да изглежда като два iPhone Air, поставени един върху друг, когато е сгънат. По същество фокусът не е върху постигането на огромни продажби, а върху повторението и оптимизирането на сложните производствени процеси, необходими за бъдещия флагмански сгъваем телефон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новина на мига

    0 1 Отговор
    Русия пуша конкурентен смарт фон на Айфон ще се казва Самарагоун
    Фирмата производител на Руският Робот станал звезда в нета ще произвежда телефона

    17:39 17.11.2025

  • 2 Джон от Тексас

    1 0 Отговор
    Единственият, който се нуждае от тази б@р@@ък@@@ма е супер генералния директор на компанията производител. Останалите минаваме не Редми - технологично и икономично.

    17:44 17.11.2025