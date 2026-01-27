Новини
Автомобилният пазар превключи на по-висока скорост

27 Януари, 2026 11:15 717 2

Над 91 милиона нови коли са продадени през 2025 година

Автомобилният пазар превключи на по-висока скорост - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалният автомобилен сектор изпраща 2025 година с осезаема доза оптимизъм, успявайки да прехвърли границата от 90 милиона продажби – постижение, което доскоро изглеждаше трудно постижимо на фона на икономическите сътресения. Според последните анализи на експертите от GlobalData, пазарът е отбелязал солиден ръст от близо 4%, достигайки финална цифра от 91 935 010 доставени превозни средства. Този резултат не само надхвърля миналогодишните показатели, но и окончателно затвърждава възстановяването на индустрията от постпандемичните дефицити.

Китай, без изненада, продължава да бъде непоклатимият локомотив на световното автомобилостроене. В Китай са продадени близо 27 милиона автомобила, бележейки ръст от 5.6% спрямо предварителните цели. В същото време САЩ успяват да задържат втората позиция с малко над 16.3 милиона сделки, което е глътка свеж въздух за американските дилъри. Европа обаче демонстрира по-скоро предпазливо поведение. Докато западните пазари на Стария континент кретат с едва забележим ръст от 0.3%, източната част на региона показва малко по-динамично темпо, като в това число се нарежда и българският пазар.

Истинската сензация през изминалата година дойде от Южна Америка, където пазарът буквално "изригна" с почти 9% скок в продажбите. Този неочакван бум превърна региона в един от най-атрактивните за глобалните играчи, търсещи нови ниши извън традиционните центрове. Останалите ключови пазари като Япония, Канада и Южна Корея също приключват годината "на зелено", поддържайки стабилни нива на растеж между 3 и 3.5%. Очевидно е, че въпреки геополитическото напрежение и прехода към нови технологии, гладът за лична мобилност в световен мащаб остава по-силен от всякога.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Мдааа...... !!!??? Види се ясно, че само европейците нямат пари за нови коли !!! Но пък само европейците имат пари за Украйна !!!

    Коментиран от #2

    11:18 27.01.2026

  • 2 ЕСССР

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Европейците нямат пари за Украйна, но Другарката Урсула има парите ИМ за Украйна! Има и дава парите им за Украйна, но за сметка на това смело унищожи автопроизводството на ЕСССР! Да живей неумната, но смела Другарка, ура!

    11:50 27.01.2026