Автомобилният пазар превключи на по-висока скорост

Глобалният автомобилен сектор изпраща 2025 година с осезаема доза оптимизъм, успявайки да прехвърли границата от 90 милиона продажби – постижение, което доскоро изглеждаше трудно постижимо на фона на икономическите сътресения. Според последните анализи на експертите от GlobalData, пазарът е отбелязал солиден ръст от близо 4%, достигайки финална цифра от 91 935 010 доставени превозни средства. Този резултат не само надхвърля миналогодишните показатели, но и окончателно затвърждава възстановяването на индустрията от постпандемичните дефицити.

Китай, без изненада, продължава да бъде непоклатимият локомотив на световното автомобилостроене. В Китай са продадени близо 27 милиона автомобила, бележейки ръст от 5.6% спрямо предварителните цели. В същото време САЩ успяват да задържат втората позиция с малко над 16.3 милиона сделки, което е глътка свеж въздух за американските дилъри. Европа обаче демонстрира по-скоро предпазливо поведение. Докато западните пазари на Стария континент кретат с едва забележим ръст от 0.3%, източната част на региона показва малко по-динамично темпо, като в това число се нарежда и българският пазар.

Истинската сензация през изминалата година дойде от Южна Америка, където пазарът буквално "изригна" с почти 9% скок в продажбите. Този неочакван бум превърна региона в един от най-атрактивните за глобалните играчи, търсещи нови ниши извън традиционните центрове. Останалите ключови пазари като Япония, Канада и Южна Корея също приключват годината "на зелено", поддържайки стабилни нива на растеж между 3 и 3.5%. Очевидно е, че въпреки геополитическото напрежение и прехода към нови технологии, гладът за лична мобилност в световен мащаб остава по-силен от всякога.