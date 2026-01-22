Новини
Apple работи над нов продукт, който може да промени изцяло индустрията

22 Януари, 2026 16:21 852 0

Формата и размерите ще са подобни на тези на AirTag

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според последните слухове Apple работи по таен проект, който може да вгради високопроизводителен AI процесор в компактно шаси, не по-голямо от стандартен AirTag. Подобната на копче за дреха, AI-задвижвана джаджа се подготвя като първото специално хардуерно участие на технологичния гигант в надпреварата за изкуствен интелект, като потенциално ще използва Siri чатбот.

Макар този прототип за носене все още да е в ранна фаза на разработка и влизането му серийно производство да не е сигурно на 100%, настоящите чертежи показват елегантен, кръгъл диск, изработен от висококачествен алуминий и стъкло. Под капака тази микромашина е оборудвана със стандартна и ултраширока камера, три висококачествени микрофона и вграден високоговорител, които се справят с всичко – от засичане на околния звук до възпроизвеждане, активирано с глас.

Един физически бутон отстрани действа подобно на този при Apple Watch, докато цялото устройство се захранва от магнитна индуктивна система за зареждане, която е подобна изцяло на тази на часовника.

Apple планира масивно производство от 20 милиона бройки за потенциално дебютно представяне през 2027 година. Остава да се види дали от Купертино ще успеят да превърне този аксесоар в ежедневен помощник или дали той ще остане поредният концепт, който никога не се появява на бял свят.


