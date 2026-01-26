Появиха се първи макети на сгъваемия iPhone

Apple най-накрая ще навлезе в сегмента на сгъваемите устройства по-късно тази година, а с наближаването на този момент, интернет пространството се запълва с все повече информация и снимки за устройството. Според последните изтекли данни от отдела за научноизследователска и развойна дейност, слуховете за iPhone Fold сочат, че той ще се отклони от високите и тесни пропорции, предпочитани от настоящите му конкуренти, и вместо това ще заложи на рамка, която е значително по-широка, когато е затворена. Тази архитектура позволява на устройството да се разгъва директно в режим с правоъгълно съотношение на екрана, което е много по-подходящо за продуктивност и медийно съдържание, отколкото почти квадратните дисплеи, които сме виждали досега.

Докато повечето сгъваеми устройства, които се предлагат в момента на пазара, се борят да намерят правилния баланс между телефон и таблет, iPhone Fold изглежда, че си проправя собствен път. Когато е поставен до Samsung Galaxy Z TriFold, моделът на Apple е предсказуемо по-компактен, но запазва отличителната си правоъгълна форма. В сравнение със стандартния Galaxy Z Fold7, iPhone Fold има по-малка обща площ на дисплея, когато е разгънат, но дизайнът му, ориентиран към хоризонтално положение, му придава много по-елегантен профил.

Индустрията вече се подготвя за въздействието на тази нова философия на дизайна. Макар iPhone Fold понастоящем да е уникален прототип по отношение на размерите си, предимството му на „първи на пазара“ в категорията на сгъваемите модели вероятно ще предизвика масивна реакция от страна на конкуренцията. Според доклади, Samsung и Oppo вече подготвят модели с по-широки рамки в стил „книга“, за да не останат назад, ако подходът на Apple с акцент върху хоризонталния дизайн завладее пазара.