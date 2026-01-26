Новини
Технологии »
Apple представи първия си нов продукт за 2026-та

Apple представи първия си нов продукт за 2026-та

26 Януари, 2026 18:37 390 0

  • apple-
  • airtag-
  • air tag

Второ поколение AirTag пристига с няколко подобрения

Apple представи първия си нов продукт за 2026-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple най-накрая разкри първата си голяма премиера за 2026 година, представяйки второто поколение AirTag почти пет години след като оригиналният модел за първи път се появи. Докато външният дизайн остава класически пример за принципа „ако не е счупено, не го поправяй“, хардуерът под капака е претърпял значително подобрение. Сърцето на новия тракер е чипът Ultra Wideband (UWB) от второ поколение на Apple, същият високопроизводителен елемент, който се намира във флагманския iPhone 17 и най-новия Apple Watch Series 11.

По отношение на производителността, подобреният UWB чип отключва значително прекалибрирана Precision Finding функция, позволяваща на потребителите да проследяват оборудването си от 50% по-далечно разстояние в сравнение с предишната версия. Bluetooth предаването също е настроено за по-добър обхват на свързаност и за първи път тези навигационни данни могат да се предават директно на китката ви, ако носите Apple Watch Series 9, Ultra 2 или по-нова версия.

Apple представи първия си нов продукт за 2026-та

Акустичният сигнал също е преработен, с нов високоговорител, който е с 50% по-силен от настоящия. Това подобрение, съчетано с отличителен нов сигнал, гарантира, че AirTag остава чуваем, дори когато е заровен дълбоко в багажника или под купчина багаж. Apple разширява и логистичната си мрежа, като разширява партньорствата си за „Споделяне на местоположението на предмета“ с над 50 глобални авиокомпании, като по този начин предоставя на регистрирания ви багаж собствен транспондер за възстановяване на дълги разстояния. Въпреки високотехнологичните актуализации, AirTag продължава да разчита на батерията CR2032, която може да се сменя от потребителя, което прави поддръжката бърза, вместо да се налага посещение в сервизния център. Цената остава 29 долара за единична единица или 99 долара за пакет от четири броя, като поръчките започват днес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ