Apple представи първия си нов продукт за 2026-та

Apple най-накрая разкри първата си голяма премиера за 2026 година, представяйки второто поколение AirTag почти пет години след като оригиналният модел за първи път се появи. Докато външният дизайн остава класически пример за принципа „ако не е счупено, не го поправяй“, хардуерът под капака е претърпял значително подобрение. Сърцето на новия тракер е чипът Ultra Wideband (UWB) от второ поколение на Apple, същият високопроизводителен елемент, който се намира във флагманския iPhone 17 и най-новия Apple Watch Series 11.

По отношение на производителността, подобреният UWB чип отключва значително прекалибрирана Precision Finding функция, позволяваща на потребителите да проследяват оборудването си от 50% по-далечно разстояние в сравнение с предишната версия. Bluetooth предаването също е настроено за по-добър обхват на свързаност и за първи път тези навигационни данни могат да се предават директно на китката ви, ако носите Apple Watch Series 9, Ultra 2 или по-нова версия.

Акустичният сигнал също е преработен, с нов високоговорител, който е с 50% по-силен от настоящия. Това подобрение, съчетано с отличителен нов сигнал, гарантира, че AirTag остава чуваем, дори когато е заровен дълбоко в багажника или под купчина багаж. Apple разширява и логистичната си мрежа, като разширява партньорствата си за „Споделяне на местоположението на предмета“ с над 50 глобални авиокомпании, като по този начин предоставя на регистрирания ви багаж собствен транспондер за възстановяване на дълги разстояния. Въпреки високотехнологичните актуализации, AirTag продължава да разчита на батерията CR2032, която може да се сменя от потребителя, което прави поддръжката бърза, вместо да се налага посещение в сервизния център. Цената остава 29 долара за единична единица или 99 долара за пакет от четири броя, като поръчките започват днес.