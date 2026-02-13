Новини
Новият евтин iPhone се появи в реклама (ВИДЕО)

13 Февруари, 2026 20:06

Изтеклите кадри предлагат поглед към 17e

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според информациите, Apple ще ускори цикъла на обновяване на хардуера си тази пролет, като евтиният iPhone 17e ще бъде представен на световния пазар още на 19 февруари. Позициониран като наследник на миналогодишния iPhone 16e, 17e е проектиран да запълни празнината между „бюджетния” хардуер и флагманските модели. Докато Джон Просер и други известни източници на информация наскоро представиха рендъри с модерния Dynamic Island, в индустрията все още се води ожесточена дискусия.

Под капака iPhone 17e е далеч от „бюджетен“ телефон. Очаква се да разполага с версия на чипа A19, същият чип, който задвижва флагманската серия, в комбинация с 8 GB RAM, за да се гарантира, че може да се справи с пълния набор от функции на Apple Intelligence. Свързаността също претърпява масивна промяна с включването на специално създадения от Apple C1X модем и N1 безжичен чип, който обещава два пъти по-голяма 5G ефективност от предишните поколения и значително подобрена надеждност на Wi-Fi 7.

Едно от най-важните обновления за 2026 година е завръщането на MagSafe. След поляризиращото отсъствие на функцията в 16e, Apple изглежда е послушала обратната връзка от потребителите и е въвела отново магнитния пръстен, за да позволи на 17e да се възползва от огромната екосистема от зарядни устройства и аксесоари. Докато задната камера остава с един 48-мегапикселов Fusion обектив, се носят слухове, че предният „селфи“ сензор ще получи значително подобрение до 18-мегапикселова Center Stage камера, ход, който явно е насочен към привличането на по-младата, фокусирана върху социалните медии демографска група, която движи продажбите на серията „e“.

Въпреки вътрешната мощност, Apple запазва някои функции в премиум нивото, за да избегне канибализиране на iPhone 17 Pro. 6,1-инчовият OLED дисплей вероятно ще остане с честота на опресняване 60Hz, а корпусът ще продължи да използва лека алуминиева рамка, а не титан. Със слуховете за нов цвят Lavender hero и стартова цена, която остава 599 долара, iPhone 17e се очертава като сериозен конкурент на предстоящия Google Pixel 10a.


Напиши коментар:


  • 1 Не разбрах

    1 0 Отговор
    Защо е толкова скъп и кое го прави печеливш. За инвестиция от 599$ до следващата версия трябва да е донесъл на притежателя си поне още 1000$ печалба плюс цената си.

    Коментиран от #2

    20:26 13.02.2026

  • 2 Наката

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбрах":

    Е как кое - ябълката на гърба на телефончето.

    20:43 13.02.2026