Samsung разкри кога ще представи новите си бюджетни флагмани

След поредица от изтекли информации, които не оставиха много място за въображение, Samsung официално потвърди днес, че следващото поколениена неговата серия от средния ценови клас ще дебютира на 25 март. Под познатото мото „Awesome“ Galaxy A57 и Galaxy A37 ще заемат централно място, като целта е да предложат характеристики от нивото на флагманските модели на по-достъпна цена.

Верен на традицията на серията A, Samsung залага на изразителни, съчетани цветови комбинации. Изтекли маркетингови материали и официално изглеждащи рендъри подсказват за изтънчена гама от „Awesome“ покрития. Galaxy A57 се очаква в Awesome Icyblue, Awesome Lilac, Awesome Navy и Awesome Gray, а Galaxy A37вероятно ще дебютира в Awesome Lavender, Awesome Graygreen, Awesome Charcoal и Awesome White.

И двата модела ще разполагат с дизайна Key Island 2.0 – издигната секция на рамката за бутоните за сила на звука и включване – съчетана с елегантна естетика с плоски ръбове. Слуховете сочат, че A57 ще бъде впечатляващо тънък с дебелина от само 6,9 мм.

Докато външният вид е изтънчен, вътрешният хардуер е мястото, където двата модела се различават, за да отговорят на различни пазарни сегменти. Предвижда се А57 да разполага с новия чипсет Exynos 1680, който обещава значително подобрение в производителността на графичния процесор и термичното управление. Вероятно ще поддържа Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. По-бюдежтно ориентираният А37 се очаква да използва надеждния Exynos 1480, осигуряващ плавен мултистаскинг в по-достъпния ценови клас.

И двете устройства се очаква да се доставят с Android 16 (One UI 8.5) и да предлагат водещи в класа си 6 години софтуерни актуализации. Очакват се и голяма доза Galaxy AI, включително функции като Circle to Search, Object Eraser и подобрена транскрипция на глас.