Ето кога е следващото голямо събитие на Apple

Apple официално подготвя феновете си за най-важното си събитие в областта на софтуера от години насам, като потвърди, че Световната конференция на разработчиците (WWDC) 2026 ще се проведе от 8 до 12 юни. Седмицата започва с традиционната реч в понеделник в Apple Park, където се очаква технологичният гигант да представи планове, фокусирани върху изкуствения интелект, водени от iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Въпреки че се носят слухове за хардуерни изненади като Mac mini или Mac Studio с M5, фокусът е върху радикалната промяна на Siri, която според информациите е била обект на няколко вътрешни забавяния през изминалата година.

След години на очакване и обявяването на многогодишно сътрудничество с Google по-рано тази година, се очаква WWDC 2026 да бъде официалният дебют на чатбота на Siri, с вътрешно кодово име Campos. За разлика от предишните версии, се носят слухове, че тази версия на Siri ще се захранва от моделите Gemini на Google и облачната технология. Тази интеграция е предназначена да превърне Siri от обикновен инструмент за команди в пълноценен асистент за разговори, способен да се справя със сложни, многоетапни задачи. Разпознаването на екрана ще бъде ключова функция на iOS 27, позволяваща на Siri да вижда и разбира какво се случва на дисплея ви. Потребителите биха могли потенциално да помолят Siri да изпрати снимка в конкретен групов чат или да добави адрес от имейл към карта на контакт, като асистентът изпълнява задачата безпроблемно в различни приложения. Използвайки Private Cloud Compute, новата Siri ще събира данни от вашите съобщения, имейли и файлове, за да предоставя дълбоко персонализирана помощ, като същевременно поддържа строгите стандарти за поверителност на Apple.

Въвеждането миналата година на дизайна Liquid Glass беше една от най-големите визуални промени на Apple от iOS 7 насам. За 2026-та фокусът е върху усъвършенстването, а не върху цялостно препроектиране. Едно от най-очакваните обновления за iOS 27 е плъзгач за Liquid Glass за цялата система, който ще позволи на потребителите ръчно да регулират нивото на прозрачност и пречупване в интерфейса, като по този начин се отговори на опасенията за четливостта, изразени от някои потребители. Освен това, с слуховете за iPhone Fold, чието пускане се очаква в края на 2026 година, се очаква iOS 27 да включва код за специфични за сгъваемите устройства функции, като мултитаскинг и адаптивни оформления, които се променят при разгъване на устройството.

След речта на 8 юни Apple веднага ще пусне бета версии за разработчици на новите си операционни системи, като публичните бета версии вероятно ще последват през юли. След версия iOS 26.4, пълна с функции, но и с бъгове, вътрешни източници предполагат, че iOS 27 се третира като версия в стила на Snow Leopard, като се дава приоритет на поправките на бъгове, живота на батерията и основната производителност, за да се гарантира, че новите AI функции работят безпроблемно.

Що се отнася до Mac, широко се очаква macOS 27 да бъде версията, която най-накрая ще преустанови поддръжката за Mac-ове на базата на Intel, което за първи път ще направи Apple Silicon задължително изискване. Очаква се Rosetta 2 да остане още един цикъл, за да подпомогне прехода. Фаза 2 от внедряването на този нов разговорен AI понастоящем е планирана за пускане на пазара през септември, което съвпада с пускането на серията iPhone 18.