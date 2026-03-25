Samsung представи новите си смартфони от среден клас. Запознайте се с A57 и A37

Сaмо два месеца след представянето на флагманската серия Galaxy S26, Samsung направи поредното си важно обновяване, за да запази своята позиция в сегмента на средния клас. Преди броени минути, компанията обяви новото поколение на своите достъпни смартфони от серията Galaxy A57 5G и A37 5G.

И двата модела имат сходни размери с 6,7-инчови FHD+ Super AMOLED дисплеи, но A57 5G изпъква с обозначението „Plus“ на панела си, което обозначава по-добра енергийна ефективност и по-голяма дълбочина на цветовете. Докато и двата модела предлагат честота на опресняване от 120 Hz и използват Vision Booster, за да останат четливи в среда с силно отблясъци, A57 е по-тънкият от двата, като може да се похвали с по-тънко шаси от 6,9 мм и тегло от само 179 г, в сравнение с профила от 7,4 мм и теглото от 196 г на A37.

Под капака разликата в производителността се определя от новите им процесори. A57 5G дебютира с чипсет Exynos 1680, 4-нанометров чип, който отбелязва значително увеличение от 42% в производителността на NPU, за да се справи с новия набор от функции „Awesome Intelligence“ като Circle to Search и Voice Transcription, докато A37 5G използва усъвършенствания Exynos 1480, за да балансира ежедневната мощност с ефективността и по-ниската цена. Конфигурациите на паметта също претърпяват промяна; A57 вече предлага опция за 12 GB RAM и 512 GB памет, което е първи случай за серията A, докато A37 запазва практичността с до 8 GB RAM и 128 GB вътрешна памет.

Камерите и на двата модела са съсредоточени около основен 50-мегапикселов широкоъгълен основен сензор с бленда f/1.8 и оптична стабилизация на изображението (OIS). A57 5G повишава залога в периферията с 12-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив (f/2.2) и 5-мегапикселов макро обектив, докато A37 5G използва 8-мегапикселов ултраширокоъгълен модул заедно с 5-мегапикселовия си макро сензор. Отпред и двата модела са оборудвани с 12-мегапикселова (f/2.2) камера, способна да записва 4K видео, което гарантира висококачествено изображение при видеоразговори и създаване на съдържание.

Характеристиките се допълват от стандартна батерия с капацитет 5000 mAh, която най-накрая поддържа 45 W кабелно бързо зареждане, с което Samsung приближава средния си клас до времената за зареждане на флагманските модели. И двете устройства са създадени с оглед на издръжливостта, като притежават степен на водо- и прахоустойчивост IP68 и се предлагат с Android 16 на новия интерфейс One UI 8.5 с ангажимент за шест години актуализации на операционната система и за сигурност. Galaxy A57 5G и A37 5G ще се продават от 10, като Galaxy A57 5G ще бъде наличен в цветове Морскосиньо, Светлосиво, Светлосиньо, Светлолилаво, а Galaxy A37 5G в цветовете Сивозелено, Светлосиво, Светлолилаво, Бяло.