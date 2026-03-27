Google пусна най-важната бета версия на Android 17

Google официално ускори подготовката за следващата си голяма версия на операционната система, като третата бета версия на Android 17 вече е достъпна за устройствата Pixel. Този етап бележи настъпването на „Platform Stability“. За разработчиците и потребителите това означава, че вътрешните API-та и поведението на приложенията вече са финализирани, като на практика служат като почти окончателен план за стабилната версия, чието пускане се очаква през юни.

Beta 3 се фокусира силно върху усъвършенстването на софтуерно дефинираното преживяване, въвеждайки няколко подобрения, които подобряват качеството и дават приоритет както на естетиката, така и на функционалната поверителност. Едно от най-обсъжданите допълнения е възможността да се скриват етикетите на приложенията на началния екран, което позволява на потребителите да заменят текста с по-изчистен вид, състоящ се само от икони, при условие че могат да разпознават приложенията си на пръв поглед. По отношение на поверителността Google въведе нов бутон за местоположение, предоставен от системата, който приложенията могат да вградят директно в своя потребителски интерфейс. Натискането на този бутон предоставя достъп до точното местоположение само за конкретната сесия, като се избягва необходимостта от извеждане на прозорец за разрешение.

Професионалните приложения за камера вече могат да използват формат на изображения RAW14 – стандарт, който улавя значително повече детайли и дълбочина на цветовете в сравнение с предишните мобилни формати. Мултитаскингът получава тласък чрез платформата Bubbles, която вече позволява почти всяко приложение да се отваря в плаващ, интерактивен прозорец. Това е съчетано с подобрен интерактивен режим „Picture-in-Picture“ за мултитаскинг на десктоп и по-добро мащабиране при свързване с външни дисплеи.

Свързаността и аудиото също са оптимизирани, като комбинираната икона „Бързи настройки за интернет“ е разделена отново на отделни превключватели за Wi-Fi и мобилни данни за по-бърз достъп. Аудио маршрутизацията също стана по-прецизна, което позволява на потребителите със слухови апарати да насочват уведомления, мелодии и аларми към различни изходи независимо един от друг.

Докато собствениците на Pixel в момента пробват новите функции, по-широката Android екосистема вече се подготвя за прехода. Samsung в момента финализира пускането на One UI 8.5, базиран на Android 16, като първите бета версии на One UI 9, базирани на Android 17, се очаква да последват стабилното пускане на Google в средата до края на лятото. OnePlus и Xiaomi също започнаха вътрешна разработка на OxygenOS 17 и HyperOS 4.0 съответно, като флагманските устройства като сериите OnePlus 15 и Xiaomi 17 се очаква да бъдат първите в списъка за ъпгрейд по-късно тази година.