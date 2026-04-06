Samsung "пенсионира" едно от най-използваните си приложения

Samsung официално обяви, че приложението Samsung Messages ще бъде преустановено през юли месец тази година. Въпреки че приложението бе основен инструмент за милиони потребители в продължение на повече от десетилетие, южнокорейският технологичен гигант сега официално предава щафетата на Google Messages. Преходът, потвърден чрез известие за „Прекратяване на услугата“, има за цел да оптимизира изживяването с Android, като обедини потребителите под стандарта Rich Communication Services (RCS).

За собствениците на наскоро пуснатата серия Galaxy S26, която се появи на пазара през март месец, тази промяна вече е в сила. Тези устройства, заедно с Galaxy S25 и най-новите сгъваеми модели Fold6 и Flip6, се доставят с платформата на Google като стандартна настройка и всъщност блокират изтеглянето на старата апликация на Samsung от Galaxy Store. За онези, които все още се придържат към класическия интерфейс на Samsung на по-стар хардуер, след крайния срок през юли 2026-та Samsung Messages ефективно ще престане да функционира за обикновени разговори, като ще остане функционално само за спешни услуги и предварително дефинирани контакти за спешни случаи.

Прекратяването на Samsung Messages е стратегически ход, за да се даде на потребителите на Galaxy достъп до по-широкия набор от AI-задвижвани инструменти на Google. С преминаването към Google Messages потребителите получават достъп до интеграцията с Gemini за предложенията на „Magic Compose“ и интелигентните отговори, както и до по-добро откриване на спам и измами, задвижвано от изкуствен интелект. Този ход също така гарантира универсална RCS съвместимост, позволяваща споделяне на висококачествени медии и потвърждения за прочитане, които работят безпроблемно както на Android, така и на iOS. Освен това промяната осигурява по-добра връзка между устройствата, позволявайки на потребителите да синхронизират чатовете си без усилие между телефоните, таблетите и по-новите смартчасовници с Wear OS.

Samsung уточни, че устройствата с Android 11 или по-стари версии няма да бъдат засегнати от прекратяването на услугата. Тъй като тези по-стари версии не са напълно съвместими с най-новите RCS и рамки за сигурност, те ще продължат да поддържат оригиналното приложение Samsung Messages за неопределено време, макар че вече няма да получават нови функции. Освен това собствениците на по-стари Galaxy Watch часовници на базата на Tizen (пуснати на пазара преди Watch4) трябва да имат предвид, че макар да могат все още да четат и изпращат текстови съобщения, ще загубят пълната синхронизация на историята на разговорите си, след като преходът приключи.

За всички останали, които използват Android 12 или по-нова версия, преходът е лесен. Samsung вече пуска известия в приложението, за да насочи потребителите през процеса. За да превключите ръчно, просто изтеглете Google Messages от Play Store, отворете го и изберете „Задай като подразбиращо се“, когато бъдете подканени. Ако използвате Android 12 или 13, ще трябва ръчно да плъзнете новата икона със синьо балонче в дока на началния екран, тъй като тя няма да замести автоматично стария пряк път на Samsung.