Samsung "пенсионира" едно от най-използваните си приложения

6 Април, 2026 16:09 1 204 1

Messages предава щафетата на Google

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung официално обяви, че приложението Samsung Messages ще бъде преустановено през юли месец тази година. Въпреки че приложението бе основен инструмент за милиони потребители в продължение на повече от десетилетие, южнокорейският технологичен гигант сега официално предава щафетата на Google Messages. Преходът, потвърден чрез известие за „Прекратяване на услугата“, има за цел да оптимизира изживяването с Android, като обедини потребителите под стандарта Rich Communication Services (RCS).

За собствениците на наскоро пуснатата серия Galaxy S26, която се появи на пазара през март месец, тази промяна вече е в сила. Тези устройства, заедно с Galaxy S25 и най-новите сгъваеми модели Fold6 и Flip6, се доставят с платформата на Google като стандартна настройка и всъщност блокират изтеглянето на старата апликация на Samsung от Galaxy Store. За онези, които все още се придържат към класическия интерфейс на Samsung на по-стар хардуер, след крайния срок през юли 2026-та Samsung Messages ефективно ще престане да функционира за обикновени разговори, като ще остане функционално само за спешни услуги и предварително дефинирани контакти за спешни случаи.

Прекратяването на Samsung Messages е стратегически ход, за да се даде на потребителите на Galaxy достъп до по-широкия набор от AI-задвижвани инструменти на Google. С преминаването към Google Messages потребителите получават достъп до интеграцията с Gemini за предложенията на „Magic Compose“ и интелигентните отговори, както и до по-добро откриване на спам и измами, задвижвано от изкуствен интелект. Този ход също така гарантира универсална RCS съвместимост, позволяваща споделяне на висококачествени медии и потвърждения за прочитане, които работят безпроблемно както на Android, така и на iOS. Освен това промяната осигурява по-добра връзка между устройствата, позволявайки на потребителите да синхронизират чатовете си без усилие между телефоните, таблетите и по-новите смартчасовници с Wear OS.

Samsung уточни, че устройствата с Android 11 или по-стари версии няма да бъдат засегнати от прекратяването на услугата. Тъй като тези по-стари версии не са напълно съвместими с най-новите RCS и рамки за сигурност, те ще продължат да поддържат оригиналното приложение Samsung Messages за неопределено време, макар че вече няма да получават нови функции. Освен това собствениците на по-стари Galaxy Watch часовници на базата на Tizen (пуснати на пазара преди Watch4) трябва да имат предвид, че макар да могат все още да четат и изпращат текстови съобщения, ще загубят пълната синхронизация на историята на разговорите си, след като преходът приключи.

За всички останали, които използват Android 12 или по-нова версия, преходът е лесен. Samsung вече пуска известия в приложението, за да насочи потребителите през процеса. За да превключите ръчно, просто изтеглете Google Messages от Play Store, отворете го и изберете „Задай като подразбиращо се“, когато бъдете подканени. Ако използвате Android 12 или 13, ще трябва ръчно да плъзнете новата икона със синьо балонче в дока на началния екран, тъй като тя няма да замести автоматично стария пряк път на Samsung.


  • 1 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    още колко заглавия за пенсии и пенсиониране ще надраскате днес

    туй е третото

    16:24 06.04.2026