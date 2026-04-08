Apple и Samsung вече се готвят за следващата голяма стъпка в света на смартфоните

В автомобилния свят отдавна се води дебат относно преминаването от физически бутони към сензорни екрани и изглежда, че индустрията на смартфоните се насочва към подобна конфронтация. През последните седмици се засилват слуховете за флагмански модел, посветен на 20-годишнината,временно наречен iPhone 20 Pro, който има за цел да предложи изцяло стъклен дизайн. Според последните данни от веригата за доставки, Apple си сътрудничи със Samsung Display, за да финализира панел, който елиминира не само рамката, но и Dynamic Island, като премества всички сензори и предната камера изцяло под активните пиксели.

Макар естетическата привлекателност на дисплей без изрезки да е неоспорима, най-спорният аспект на iPhone 20 Pro е слухът за премахването на всички физически хардуерни елементи. Чрез замяната на бутоните за регулиране на звука и Action Button с твърдотелни сензорни зони и жестови контроли по корпуса, Apple възнамерява да подобри водоустойчивостта и структурната твърдост. Въпреки това, точно както много шофьори се противопоставиха на премахването на физическитебутони в модерните интериори на, преходът към телефон без бутони се очаква да бъде поляризираща промяна за потребители, които разчитат на мускулната памет.

Основното препятствие за този перфектен дисплей остава пропускането на светлина, необходимо за Face ID и селфита с висока разделителна способност. Докато китайски производители като Xiaomi и ZTE експериментират с камери под дисплея, резултатите често страдат от по-ниска разделителна способност в зоната на камерата или от призрачни образи на дисплея. Според информациите Samsung работи върху OLED слой с променлива прозрачност, който позволява зоната на камерата да остава невидима, когато не се използва, като същевременно осигурява почти 100% прозрачност на светлината за сензора по време на FaceTime разговор. За да се преодолее потенциалното неудовлетворение, наблюдавано в автомобилния сектор, се очаква Apple да използва матрица от Taptic Engines по периферията на рамката, за да симулира натискането на физически бутон, като по този начин гарантира, че потребителят получава сензорно потвърждение при регулиране на силата на звука.

След като Apple и Samsung установят този дизайн, се очаква останалата част от индустрията да последва примера им. Анализаторите предсказват, че до 2028-ма физическите бутони ще се разглеждат като остаряла функция, запазена за устройства от ниския ценови клас, подобно на 3,5-милиметровия жак за слушалки. За ентусиастите привлекателността на телефона без рамка представлява върха на индустриалния дизайн и най-накрая предлага чисто, непрекъснато платно за мултимедия и игри. След години на изрези и отвори, iPhone 20 Pro ще бъде първото устройство, което ще реализира първоначалната визия за едно единствено парче стъкло, което може да се превърне във всичко.

Тъй като пускането на пазара по повод 20-годишнината не се очаква преди септември 2027-ма, все още съществува вероятност производствената сложност на тези панели на Samsung да отложи пускането на пазара. Въпреки това, тъй като китайските конкуренти вече тестват подобни прототипи без рамки за пускане на пазара, натискът върху Apple да представи изцяло обновен дизайн е по-голям от всякога. Успехът на този преход ще зависи до голяма степен от това дали Apple ще успее да направи сензорните жестове толкова интуитивни, колкото механичните бутони, които те заменят.