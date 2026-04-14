Ето кое е най-уязвимото място на китайските автомобили

Макар пролетната поддръжка на автомобила традиционно да се изчерпва със смяна на гуми и течност за чистачки, притежателите на нови китайски модели трябва да добавят още една точка в списъка си, ако искат да избегнат скъпи ремонти. Оказва се, че „ахилесовата пета“ на азиатските машини е радиаторът. Експерти предупреждават, че без допълнителна защитна мрежа, едно обикновено камъче на пътя може да се превърне във фатален „куршум“, който да остави колата неподвижна насред магистралата.

Проблемът се корени в една модерна, но опасна комбинация от дизайн и материали. Съвременните китайски автомобили масово залагат на агресивни, огромни радиаторни решетки с широки клетки, които изглеждат впечатляващо, но оставят вътрешните компоненти напълно незащитени. В същото време индустрията почти изцяло премина от здравите медни радиатори към по-леки и нежни алуминиеви конструкции, които са изключително чувствителни на механични удари.

Експертите подчертават, че автомобилите днес се проектират за перфектните асфалтови настилки в Европа и мегаполисите в Китай, където „неразрушимото“ окачване и бронираните детайли са оставени в миналото в името на лекотата и прецизността. Реалността на по-грубите пътища обаче внася своите корекции. Най-висок е рискът по скоростните трасета през лятото, когато високата скорост умножава силата на удара от всяка отломка, а термичното натоварване на двигателя е в своя пик.

Дори и в градски условия опасността не е за подценяване. Ремонтите по натоварените булеварди или отломки, паднали от строителни камиони, са ежедневие, което може да сложи край на пътуването ви за секунди. Затова съветът на специалистите е кратък и ясен: не разчитайте на късмета и фабричния дизайн. Инсталирането на допълнителна защитна решетка с фини клетки е малка инвестиция, която може да спаси двигателя от прегряване, а портфейла ви – от сериозни главоболия.