Ето кое е най-уязвимото място на китайските автомобили

14 Април, 2026 13:01 1 177 5

Проблемът се корени в една модерна, но опасна комбинация от дизайн и материали

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар пролетната поддръжка на автомобила традиционно да се изчерпва със смяна на гуми и течност за чистачки, притежателите на нови китайски модели трябва да добавят още една точка в списъка си, ако искат да избегнат скъпи ремонти. Оказва се, че „ахилесовата пета“ на азиатските машини е радиаторът. Експерти предупреждават, че без допълнителна защитна мрежа, едно обикновено камъче на пътя може да се превърне във фатален „куршум“, който да остави колата неподвижна насред магистралата.

Проблемът се корени в една модерна, но опасна комбинация от дизайн и материали. Съвременните китайски автомобили масово залагат на агресивни, огромни радиаторни решетки с широки клетки, които изглеждат впечатляващо, но оставят вътрешните компоненти напълно незащитени. В същото време индустрията почти изцяло премина от здравите медни радиатори към по-леки и нежни алуминиеви конструкции, които са изключително чувствителни на механични удари.

Експертите подчертават, че автомобилите днес се проектират за перфектните асфалтови настилки в Европа и мегаполисите в Китай, където „неразрушимото“ окачване и бронираните детайли са оставени в миналото в името на лекотата и прецизността. Реалността на по-грубите пътища обаче внася своите корекции. Най-висок е рискът по скоростните трасета през лятото, когато високата скорост умножава силата на удара от всяка отломка, а термичното натоварване на двигателя е в своя пик.

Дори и в градски условия опасността не е за подценяване. Ремонтите по натоварените булеварди или отломки, паднали от строителни камиони, са ежедневие, което може да сложи край на пътуването ви за секунди. Затова съветът на специалистите е кратък и ясен: не разчитайте на късмета и фабричния дизайн. Инсталирането на допълнителна защитна решетка с фини клетки е малка инвестиция, която може да спаси двигателя от прегряване, а портфейла ви – от сериозни главоболия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПИТАЙТЕ ГЕРМАНЦИТЕ

    6 1 Отговор
    Дето си затварят автомобилните заводи.

    13:08 14.04.2026

  • 2 Червеното хапче

    7 3 Отговор
    Статия, изсмукана от пръстите. Типичен кликбейт. Плашите гаргите с нея. Написаното важи за всички съвременни коли, не само за китайските.

    13:09 14.04.2026

  • 3 Пзспхзпзс

    0 0 Отговор
    Е, голям праз, нали проектирането и произвоството им като за еднократна употреба и да изглеждат добре на снимка в Ютюб. Само откъм цена нещо не виждам как ще ги докарат, така че наистина да ги сменяме като пералня или вентилатор, т.е. като се появи проблем изобщо да не се и опитваш да го ремонтираш, а направо да купуваш нов.

    Или трябва колите да станат по няколко хиляди евро, или масовият потребител да започне да изкарва по няколко десетки хиляди евро на месец.

    13:15 14.04.2026

  • 4 Чу Пли Во

    1 0 Отговор
    Най-слабото място е непроизносимото словосъчетание на марката и модела. С също така, при повреда, мултимедията приема само гласови команди на китайски.

    13:15 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.