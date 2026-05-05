Samsung представи дисплей, който може да мери кръвното

Samsung Display официално даде старт на участието си в изложението Display Week 2026 в Лос Анджелис, като представи набор от технологии за панели от ново поколение, които обещават да преобразят както личната електроника, така и бъдещите автомобилни салони. Като значителен скок напред в инженерството на дисплеите, най-новите иновации на компанията демонстрират дълбока интеграция на хардуерно осигурена защита на личните данни, усъвършенствани биометрични сензори и безпрецедентни възможности по отношение на цветовете и яркостта.

В центъра на тази технологична витрина е подобреният Sensor OLED дисплей – 6,8-инчов панел, проектиран да функционира като всеобхватно средство за проследяване на здравето. Чрез интегрирането на органични фотодиоди директно в архитектурата на екрана, системата е в състояние да отчита отразената светлина от пръста на потребителя, за да следи жизнени показатели като сърдечен ритъм и кръвно налягане. Екипът за разработка е успял да увеличи плътността на пикселите до впечатляващите 500 пиксела на инч, което е значително увеличение спрямо миналогодишните 374 PPI. Освен това Sensor OLED интегрира технологията за поверителност Flex Magic Pixel на компанията, която ограничава видимостта от страничен ъгъл, така че чувствителните медицински показатели остават скрити от любопитни погледи, докато основният потребител запазва ясен изглед към екрана.

По отношение на производителността, дисплеят Flex Chroma Pixel въвежда нов стандарт за визуална прецизност и четливост на открито. Чрез използването на патентованата LEAD технология и новоразработен фосфоресцентен сензитизиран флуоресцентен материал, този панел постига удивителните 3000 нита в режим на висока яркост, без да разчита на конвенционален поляризатор. Тази философия на дизайна директно решава дългогодишния компромис между екстремна яркост и възпроизвеждане на цветовете, позволявайки на екрана да покрие 96 процента от взискателната цветова гама BT.2020. Шофьорите и пътниците на бъдещето могат да очакват по-богати и реалистични графики, дори когато интериорът е подложен на ярка дневна светлина.

За сегмента на дисплеите за тежкотоварни приложения Samsung също е обновила своята гама, представяйки нови EL-QD панели, които повишават нивата на яркост с до 25 процента в сравнение с предишните версии. Налични в размери 18 инча и 6,5 инча, тези дисплеи осигуряват съответно до 500 нита и 400 нита, като осигуряват подобрена ефективност и термични характеристики за среди с високи изчислителни изисквания. Повишената ефективност спомага за намаляване на енергопотреблението, което е от решаващо значение както за автомобилите, така и за мобилните устройства.

В сектора на мобилността най-впечатляващото нововъведение е Stretchable Display 2.0, създаден специално за бъдещето на свързаните автомобилни кокпити. Инсталиран като концептуален приборен панел, екранът използва усъвършенствана микро-LED основа, която се разтяга и променя формата си в отговор на променящите се условия на шофиране.