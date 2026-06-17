Вижте как евтина играчка заблуждава сложната система от камери на Tesla (ВИДЕО)

Опитни хакери са открили, че сложната невронна мрежа на Tesla, насочена към салона, може да бъде напълно заблудена от евтини пластмасови куклени глави с размерите на играчка. Този груб трик, който превръща жизненоважения пазител на безопасността в повод за смях, доказвайки, че бариерата между автоматизирания надзор и пълното пренебрегване на системата за водача може да бъде преодоляна изключително лесно.

Заблудата се осъщсествява изключително лесно с миниатюрна реплика на Дуейн „Скалата“ Джонсън, Кристиано Роналдо или Лионел Меси, прикрепена с вакуумна вендуза директно към предното стъкло или висяща от огледалото за задно виждане. За разлика от традиционните производители, които вграждат инфрачервеното си оборудване за наблюдение зад волана или в предната колона, Tesla осъществява проверката за вниманието на водача изцяло чрез един-единствен обектив, разположен над централното огледало за задно виждане. Чрез стратегическото разполагане на тези миниатюрни лица на знаменитости директно в зрителното поле на камерата, шофьорите могат без усилие да прикрият собствените си движения. За компютърното зрение на автомобила статичните геометрични характеристики на играчката се регистрират като перфектно фокусирана, изключително внимателна човешка глава, гледаща право през предното стъкло.

Според разследващи репортажи на Wired анонимен собственик на Model 3 призна, че е използвал фигурка на плешив мъж, наподобяващ Дуейн Джонсън, за да заблуди напълно системите за безопасност на колата си по време на пътуване с дължина над 650 километра. Тъй като фалшивата глава плътно блокирала обектива в кабината, шофьорът твърди, че е успял да кара около 30 минути с Autopilot, без да задейства нито едно предупреждение за разсеян шофьор. Видеозаписи, разпространяващи се в социалните медии, показват как шофьорът удобно с едната ръка хапва семки, а с другата записва видео на телефона си, и всичко това, докато се движи с висока скорост, без да обръща никакво внимание на реалните пътни условия.

В крайна сметка тази „пластмасова революция“ разкрива огромна структурна уязвимост в начина, по който съвременното компютърно зрение валидира човешкото поведение. Като разчита на елементарно проследяване на форми и контури на лицето, вместо на истински биологични признаци – като термично сканиране, дълбочина на погледа от различни ъгли или корелация с физическата поза – Tesla е оставила вратата широко отворена за лесна манипулация. Докато регулаторните органи започват да се заемат сериозно с тези начини за заобикаляне на системата за проследяване, натискът върху пионера в производството на електромобили да преработи значително хардуера в интериора си се засилва. Докато автомобилният производител не внедри надеждна система за откриване на живост, защитена срещу фалшифициране, тези евтини пластмасови играчки ще продължат да излагат на риск всички на пътя.