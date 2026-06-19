Само преди няколко дни подкрепяната от Alphabet компания Waymo официално започна доброволна кампания за отзоваване по съображения за безопасност, засягаща всичките 3 871 от нейните активни „роботаксита“, които понастоящем използват нейната система за автоматизирано шофиране (ADS) от пето поколение. Мащабната корективна мярка, първоначално разкрита от финансовите новинарски канали, произтича от критичен алгоритмичен дефект, който кара самоуправляващите се превозни средства да нахлуват агресивно по затворени магистрали и да се отклоняват директно в затворени за движение ленти за строителни работи при пълна магистрална скорост.

Според официалните уведомления за безопасност, подадени до комисиите за транспортна безопасност, мащабната интервенция в целия автопарк е предизвикана от две коренно различни серии системни навигационни грешки, които се случиха в големи пилотни градове в югозападната част и на Западния бряг.

Първата локализирана криза избухна във Финикс, Аризона, където автономните тестови превозни средства напълно не успяха да разберат ясните, предварително планирани знаци за затваряне на отсечките. В рамките на една седмица множество роботизирани таксита безгрижно заобикаляха видимите предупредителни бариери, за да влязат в заградени участъци от магистралата, където се извършват строителни работи. Докато местните комитети по безопасност се опитваха да наложат незабавни ограничения на скоростта в отговор на инцидентите в Аризона, само няколко седмици по-късно в района на залива на Сан Франциско възникна втора софтуерна неизправност. Там група от седем автономни превозни средства активно навлезе в коридори на магистралата с ограничен достъп, като преминаха точно между добре видими пътни конуси. Софтуерът, управляващ превозните средства е допуснал катастрофална грешка в преценката на ситуацията, като неправилно е дал приоритет на избягването на възприети съседни пътни опасности, докато напълно не е разпознал границите на затворената строителна зона.

От решаващо значение е, че този бюлетин за безопасност изрично изолира софтуерната архитектура, задвижваща по-старите хардуерни модели от пето поколение, които са силно свързани с флота на марката от преустроени електрически кросоувъри Jaguar I-Pace. Това означава, че новоизлезлите, специално проектирани пътнически микробуси Zeekr Ojai са напълно имунизирани срещу това конкретно замразяване на хардуера. Квадратните микробуси Ojai, предназначени предимно за превоз на пътници, се задвижват от напълно независима система за автоматизирано шофиране от шесто поколение, която разчита на изцяло нова конфигурация на сензорите и подобрени модели на визуална изкуствена интелигентност, създадени да обработват екстремни пътни аномалии.

Въпреки това този сериозен неуспех настъпва по-малко от година, след като пионерът в областта на автономното шофиране най-накрая получи регулаторно разрешение за експлоатация по активни магистрали, огромен оперативен пробив, който беше отпразнуван като гигантски скок напред в сравнение с нискоскоростните градски улици. Това препятствие, свързано с инфраструктурата за високи скорости, служи като сурово напомняне за това колко изтощителна може да бъде магистралната среда за изкуствения интелект.