Apple спира поддръжката на множество часовници с новата си ОС

След годишната презентация на Apple за разработчици по-рано този месец в света на технологиите се заражда огромна вълна от недоволство сред потребителите. Макар технологичните ентусиасти редовно да се подготвят за това, че по-старият хардуер рано или късно ще изчезне от списъка със съвместимите устройства, новопредставената от Купертино версия watchOS 27 начерта изключително агресивна граница. Когато софтуерът бъде пуснат за широката публика тази есен, той официално ще изостави огромна част от портфолиото на компанията от смартчасовници. Най-шокиращата жертва в списъка е оригиналният Apple Watch Ultra от първо поколение. Пуснат на пазара през 2022 година като издръжливо устройство от премиум клас с висока начална цена от 799 долара, този премиум модел бива окончателно изоставен само четири години след началото на основната софтуерна поддръжка.

Това е наистина горчива хапка за ранните потребители, които преди само няколко сезона са платили почти хиляда долара. Изправена пред незабавна негативна реакция от технологичните среди и недоволните колекционери, мениджърът по маркетинг на продуктите Apple Watch и Health, Кейт Дули, се пристъпи към публично оправдание на агресивната селекция. В интервю за TechRadar Дули обясни решението като въпрос на оперативна цялост, като подчерта, че Apple отказва да прави компромиси по отношение на енергопотреблението на заден план и системната производителност.

Флагманските стълбове на watchOS 27, включително изцяло преработената, контекстно-ориентирана екосистема на изкуствения интелект Siri и разширеният, обхващащ цялата система жест с едно докосване, изискват локализирана изчислителна мощност, която по-старите чипове за носими устройства просто не могат да поддържат. Това ограничение оставя устройствата, оборудвани с по-стари процесорни архитектури, напълно блокирани, като ограничава предстоящия цикъл на ъпгрейди строго до Apple Watch Series 9 и по-нови модели, Ultra 2 и по-нови модели, както и новоизлязлата трета генерация SE.

Докато първото поколение Ultra дебютира през 2022 година, обгърнато в впечатляващ корпус от титан, неговият основен процесор S8 беше по същество рециклирана версия на архитектурата, въведена още през 2020 година в Series 6. Вследствие на това, когато инженерите на Apple започнаха да проектират локализираните AI рамки за watchOS 27, остаряващият чип не разполагаше със специализирания четириядрен Neural Engine, който дебютира с последващия процесор S9.

За технологичния гигант оптимизирането на тези ресурсоемки езикови модели за по-стари чипове се оказа инженерно препятствие, което те просто не бяха склонни да преодоляват. Макар Apple да се стреми да успокои притеснените потребители, че инвестициите им от 799 долара ще продължат да функционират безупречно за ежедневно проследяване на фитнес и ще продължат да получават важни актуализации за сигурност, посланието към пазара е безкомпромисно. В ерата на агресивно ускоряващата се интелигентност на самите устройства дори най-луксозният хардуер е напълно податлив на това да стигне до трудна оперативна безизходица в милисекунда, в която чипът му изостане от кривата на изкуствения интелект.